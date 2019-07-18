Volkan Köklü : “Hedefimiz markamızı dünya devi yapmaktır”

Havuz ekipmanları sektöründe dünya devi olan firmalar karşısındaki sağlam duruşlarını, üretim ve hizmet kalitelerini ve hedeflerini anlatan Köklü, her alanda ve her dönemde müşterilerine hizmet sunan bir firma olduklarını belirterek, “Biz insanların havuz ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerin üretimini yapıyoruz. Filtre, pompa, lamba, ızgara gibi havuzla ilgili tüm ürünlerin yüzde 70'ini kendi bünyemizde üretiyoruz. Onun dışında müşterilerimize proje desteği ve süpervizör desteği vermekteyiz. Bunun dışında Türkiye'ye yurt dışından gelen ürünlerin önünü kesmek istiyoruz. Yurt dışından gelen ürünlerin hepsini tamamen Türk teknolojisiyle üretip müşterilerimize sunmak istiyoruz. Adana'da dev bir üretim tesisi kuracağız. Burada üretim kapasitesini 3 kat arttırarak hem istihdam sağlayıp, hem de Türk markasının daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlayacağız ”dedi.

“Diğer firmalara göre bir adım daha öndeyiz”

Türkiye'de bu işi yapan 3 firmadan biri olduklarını anlatan Köklü "Bizim tercih edilmemizin en büyük sebebi ürünlerimizin hem kaliteli olup hem de ekonomik olmasıdır. Bunun çok büyük bir etkisi var. İnsanlar aldığı ürüne para verdiği zaman "ucuza aldım ileride sorun olsa da çok önemli değil" anlayışıyla değil de "ben bu ürünü hem ekonomik aldım hem de kaliteli bir ürüne sahip oldum" demesini istiyoruz. O yüzden biz diğer firmalara göre kendimizi bir adım daha önde hissediyoruz. Üretim kapasitemiz ve üretim standartlarımız olarak tamamen Avrupa standartlarında bir firmayız. Her türlü CE Belgesi ve ISO Belgesi Atlaspool olarak elimizde mevcut" diye konuştu.

“Ürünlere Türkiye'de daha ekonomik fiyatlara ulaşılabiliyor”

Atlaspool firmasının 2007 yılında kurulduğunu ve burada babasının yaklaşık 30 yıllık sektör geçmişinin olmasının çok büyük bir avantaj olduğundan bahseden Köklü, "Şimdi artık havuz sadece sıcak bölgelerde değil soğuk bölgelere de hakim oldu. Bunun da sebebi kapalı havuzların artmasıdır. İnsanlar artık kış sezonunda da tatil yapıyorlar. Havuz malzemesinin ihtiyacı artık sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da gelmeye başladı. Avrupa'nın üretim maliyetinin çok artması insanların Çin'den sonra Türkiye'ye yönelmesinin en büyük sebebi oldu. Çünkü Türkiye'de işçilik ve maliyet daha ucuzken kalite olarak Çin'e göre daha iyi. Bu da tabi ki bizim için hep artı oldu. İnsanlar kaliteli ürünleri Türkiye'den daha ekonomik fiyatlara alabiliyorlar. Nakliye bakımından Avrupa'ya yakın olduğu için maliyeti de az oluyor. Bu da onlar için bir avantaj. Avrupa ile yapılmış bir gümrük anlaşması var. Bunların hepsi biz üreticiler için bir avantaj" şeklinde konuştu.

“Hedefimiz firmamızı dünyadaki ilk 5 firmadan biri yapmak”

Hedeflerinin Atlaspool'u kendi sektöründe dünyadaki ilk 5 firmadan biri yapmak olduğunu belirten Köklü, Bu da çok kolay olan bir şey değil. Belli bir üretim kapasitesine ve belli bir üretim tesisine ulaşmak gerekiyor. Bu belki 5 belki 10 sene sonra olacak. Bunu hedeflerimiz arasına koyduk. Onun dışında Türkiye'ye yurt dışından gelen ürünlerin önünü kesmek istiyoruz. Yurt dışından gelen ürünlerin hepsini tamamen Türk teknolojisiyle üretip müşterilerimize sunmak istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.