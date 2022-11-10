Volkan Konak, Maltepeli gençlerle buluştu

Maltepe Belediyesi, ünlü sanatçı Volkan Konak'ı Maltepeli gençlerle buluşturdu. Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin, Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği buluşmaya; Maltepeli gençler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Konak'a eşlik eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak için hizmete açtığı Gençlik Merkezindeki ikinci kültür sanat buluşmasını gerçekleştirdiklerini anımsatarak Anadolu'nun güzel sesi, Karadeniz'in yağız oğlanı Volkan Konak'ı Maltepe'de konuk etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Volkan Konak ise Ali Kılıç'ı çok sevdiğini, onun gemisinde her zaman olacağını söyledi. Konak, Türkiye ve Amerika'da devam eden müzik yaşamını ve tecrübelerini gençlerle paylaşarak merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Maltepeli öğretmeni, Maçka'da Konak'ı keşfetti

İnsanlık ve toplumun, kadınların ve öğretmenlerin elleri üzerinde yükseleceğini ifade eden Konak, “Bunun ispatını hayatımda yaşadım. Halen daha Maltepe'de yaşayan müzik öğretmenim solcu olduğu için Maçka'ya sürülmüştü. Tam da yerine, doğru adrese gelmişti. Sürülen bir öğretmenimiz bizi keşfetti orada. Aileme çok ısrar etti konservatuvara gitmeli diye. Öğretmenim belli bir müddet beni Maçka'da çalıştırdı. Beni belli bir seviyeye getirince İstanbul'a Muammer Sun Hoca'mın eline teslim etti. Konservatuvar eğitimimi bitirdim. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Türk Müziği Devlet Konservatuvarında tamamladım. Doktora öğrencisiyken kayıt dondurdum. Orhan Gencebay'ın teşviki ve desteğiyle 1991 yılında Efuli isimli albümünü yaptım. Öğretmen alnımızdaki ışıktır, rehberdir. Çok çalıştık. Akademisyen olmayı düşünürken profesyonel müzik yaşantısına girince onu tercih ettik. Anne ve babam, müzik öğretmenim Nurdoğan Tipi ve Orhan Gencebay hayatımı çok belirlemiştir. Halen çalışıp üretiyorum. En önemlisi yalpalamadan, zikzaklamadan, kimsenin duygularının üstüne basmadan, cesur, rüzgar kadar hür bir şekilde yaşamaya çalışıyorum” dedi.

Gençlerle tavsiyelerini paylaştı

Özellikle gençlere tavsiyede bulunan Konak, “Anne babanız çok önemli, özellikle anne büyük aşktır. Sizi dünyada karşılıksız seven tek odur. Baba da önemli. Ben de babayım. Cesur, devrimci olun. Hiç kimseden çekinmeyin. Verenin siz olduğunu bilin. Başkanım alınmasın ama hiçbir siyasetçinin önünde eğilmeyin. Çünkü veren sizsiniz. Devleti kutsamayın. Kutsanacak olan sizsiniz ve vatandır. Devlet sizin paranızla oluşturulan bir hizmet aygıtıdır. Biz hep yıllarca yanlış yaptık. Hayatımda devletime yük olmayayım diye aspirinimi bile paramla aldım. Ne burs aldım ne bankaya girdim. Devlet bizim hizmetimiz olmalıymış. Bunu sonradan yurt dışında öğrendim. Hesap sorun. Silkeleyin, sorgulayın. Öğretmenlere kıymet vermeye devam edin. Hoşsohbet, güler yüzlü insanlara inanmaya devam edin. Sevgiye inanıyorum. Dünyanın yaşı 4 milyar yıl, biz bir kelebek kadar kısa yaşıyoruz. 75-80 desek ortalama umarım 85-90 olursunuz, ama çok kısa yaşıyoruz. Hesap yaptım, 20 tane kar yağışım kaldı. Bazı insanlar 500 yıl yaşayacağını zannediyor, kalp kırıyor. Babanızın evinde gibi yaşayın. En son ne zaman bir ceviz ağacı silkeleyip yediniz? En son ne zaman bir kara lahana fidanındaki çiğ damlasıyla sohbet ettiniz? En son ne zaman zeytin ağacı gördünüz? Lütfen dünyaya dört açın gözünüzü, şehir yaşantısı bizi bitirdi. Toprağı, dünyayı önemseyin. En başta anne. Herkese elim açık yaşadım ayıptır söylemesi. Yunus Emre'nin muhteşem bir sözü vardır. ‘Biriktirdiğin senin değildir, paylaştığın senindir.' Onunla ruhumu terbiye ettim. Bir de mezarlıklar var. Mezarlara çok giderim. Ama gece gidiyorum genelde, Charlie Chaplin gibi gözyaşlarım anlaşılmasın diye ya yağmurda ya gece ağlarım. Çok paylaştım insanlarla, hiç de pişman değilim. Paylaştıkça çoğaldığımı düşünüyorum ama bir tek anneme harçlık verirken zorlandım. Hep elini itti, 'Uşağım sen kan ter içinde para kazanıyorsun, ben senin paranı alamam.' Ama diğerleri hemen hızla aldı. Annem almadı, hemen itti elini. Çünkü anne sizi dünyada karşılıksız tek seven kimse. O yüzden anne babanıza ve yaşamaya inanın” şeklinde konuştu.

Söyleşinin bitiminde Başkan Kılıç, Volkan Konak'a el yapımı tabak takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.