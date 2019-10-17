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Volkswagen, Türkiye'ye yatırımını devam ettirecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.


Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.



"Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil"


Turagay, “Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuz görmüyorum” dedi.

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