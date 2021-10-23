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Vücut Geliştirmede Türkiye Şampiyonası gerçekleşti

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Pendik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde gerçekleşen vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Pendik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleşen vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.


Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Pendik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleşen 2021 yılı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness şampiyonası, Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmeleri tamamlandı. Klasik vücut geliştirmede 20 sporcu yarışırken Serkan Siner 1., Mustafa Gümüşsoy 2., Yiğit Bahadır 3. oldu.

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