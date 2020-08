Vural Ak: "Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'in tekrar Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alındı. İstanbul Park, 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında 9 yıl aradan sonra tekrar Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da yarışların yeniden Türkiye'ye getirilmesine ilişkin projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından kendilerine verildiğini belirterek, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden İstanbul Park'ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız, Türkiye'nin en önemli yatırımlarından İstanbul Park'taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız. Bu sözleşmeyi tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1'i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pist her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır"

İstanbul Park'ta yıl içinde birçok etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenlediklerini hatırlatan Ak, "Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı" şeklinde konuştu.