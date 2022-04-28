W60 Edge İstanbul'da Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova yarı finalde

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge İstanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova yarı finale yükseldi.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda bugün teklerde ikinci tur mücadeleleri gerçekleşti. 3 numaralı seri başı Japon raket Mai Hontama ile karşılaşan Zeynep Sönmez 2 saat 54 dakika süren mücadelede 4-6, 6-4, 7-5 rakibine kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova'yı 18 yaşındaki genç yetenek Diana Shnaider 53 dakikada 6-1, 6-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova ise turnuvanın 6 numaralı seri başı Marina Melnikova'yı 6-2, 6-2 yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

Berfu Cengiz ve partneri Anastasia Tikhonova ise 1 numaralı seri başı Ingrid Neel/Aliona Bolsova Zadoinov çiftini 7-6, 1-6, 14-12 yenerek W60 EDGE İstanbul'da yarı finale yükseldi. Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova ikilisi yarın 11.00'de başlayacak programın ikinci maçında Cristina Dinu/ Andreea Amalia Rosca ile karşılaşacak. Organizasyon yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde yarı final maçları ile devam edecek.