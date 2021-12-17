İhlas Haber Ajansı

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Wall to Wall heyecanı D-Smart'ta

Dövüş sporlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, Tatneft Kupası’nın ardından Ukrayna’nın Dnipro kentinde gerçekleşecek Wall to Wall organizasyonunu canlı yayınla evlerinize taşıyor.

Dövüş sporlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, Tatneft Kupası'nın ardından Ukrayna'nın Dnipro kentinde gerçekleşecek Wall to Wall organizasyonunu canlı yayınla evlerinize taşıyor.


Brezilya JiuJitsu kategorisinde ülkelerin kapışmasında bu sene finalde 4 ülke kozlarını paylaşacak. Ukrayna'nın Dnipro şehrinde Menorah Center'in ev sahipliği yapacağı organizasyona Ukrayna, İsrail, Kazakistan ve Polonya katılacak.


18 Aralık cumartesi akşamı saat 20.00'den itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak Wall to Wall heyecanını Yücel Tuğan anlatırken, ünlü Türk dövüşçü Murat Kazgan yorumlarıyla geceye renk katacak.

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