Wanda Nara: "Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız"

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, kendisini Galatasaray ailesinin bir parçası gibi hissettiğini belirterek, "Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" dedi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi gösterdiği başarılı performansla, sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasında büyük katkı verdi. Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılılar takımda tutmak istiyor.

Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu tebrik etti. Nara, "Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum. Çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.