İstanbul'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Türk dünyasını bir araya getiren Karma Dövüş Sanatları (MMA) etkinliği Warriors Of Turan müsabakaları yapıldı.

İstanbul'da Kassanov Investment Group, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve Bessa Sportwear ev sahipliğinde Karma Dövüş Sanatları (MMA) etkinliği olan Warriors Of Turan müsabakaları Complex İstanbul Salonu'nda yapıldı. Karma Dövüş Sanatları etkinliği Warriors Of Turan'da Türkiye, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan gibi ülkelerden gelen toplam 26 sporcu, 13 dev maçta mücadele etti. Mehteran gösterisi ile başlayan organizasyona vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmalarda dereceye giren yarışmacılara kemer verildi.

"Türk Dünyası güreşçilerini bir araya getirmek istiyoruz"

Bu turnuvanın dünyanın farklı yerlerinde de yapıldığını belirten Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin kurucusu ve Genel Başkanı Ziyatin Kassanov, "Bu uluslararası bir turnuva. Bu turnuva dünyanın farklı yerlerinde yapılıyor. Biz de turnuvayı bu sene İstanbul'da yaptık. 16-17 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Biz de özelikle hem Kazakistan'ı tanıtmak istiyoruz hem de Turan, Türk Dünyası güreşçilerini bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

Organizasyonda, Kazak dövüşçü Ali Kabdulla ve Türk dövüşçü Furkan Gözaçık karşılaşırken, Dastan Ali Sharshevv ile Alexander Mikhaylin, Aibek Nurseit ile Rezvan Kerimov, Dauren Kelesbay ile Zaza Kindzodze, Said Dakhkilgov ile Şahin Mammadov, Rustam Mahmadiyev ile Zhamal Rustem, Dzhurabek Malaev ile Taksim Zabitov, Shergazy Saktanov ile Kazbek İlyasov, Erasyl Ualiev ile İlimdar İskandarov, Abo Dzeitov ile Dmytro Solovey, Evheni Trush ile Farkhod Mashrapov, Sherkhan Valili ile Alpamys Adiatov, Buned Mamakholikov ile Kasym Anuarbek ringde kozlarını paylaştı.