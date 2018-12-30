Washington Wizards'da John Wall sezonu kapadı

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards'ın yıldız basketbolcusu John Wall, topuğundaki sakatlık yüzünden parkelerden 6-8 ay arası uzak kalacak.

NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards'ın sakatlık şoku yaşandı. Wizards'ın yıldız oyuncusu John Wall sakatlığından dolayı sezonu kapadı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Wall'un, gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi. 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşması ise 6 ile 8 ay sürecek.

Yıldız basketbolcu bu sezon 32 maçta 20.7 sayı ve 8.7 asist ortalamaları ile oynadı.