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Watford'da 1'i futbolcu toplam 3 kişide korona virüs çıktı

İngiltere Premier Lig takımı Watford, 1’i futbolcu, 2’si personel olmak üzere toplam 3 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımı Watford, 1'i futbolcu, 2'si personel olmak üzere toplam 3 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


İngiliz ekibi Watford, kulübün resmi internet sitesinden yapılan korona virüs test sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 kişinin testinin pozitif olduğu duyuruldu. 3 kişiden 1'inin futbolcu, 2'sinin de personel olduğunu belirtildi.


Test sonucu pozitif çıkan kişilerin 7 gün boyunca karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları ifade edildi.

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