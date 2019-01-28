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‘Wattozz' Malezya'da tanıtıldı

Elektroşok silahı yerli üretim ‘Wattozz’ Malezya’da ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirdi.

Elektroşok silahı yerli üretim ‘Wattozz' Malezya'da ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirdi.



Dünyanın ilk ve tek kablosuz elektroşok silahı yerli üretim ‘Wattozz' Malezya'da ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirdi. Silahın üretici firması Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada lansmana Güney Doğu Asya basının büyük ilgi gösterdiği vurgulandı.



Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve şirketin CEO'su Sertan Ayçiçek'in katıldığı lansmana; Malezya emniyet güçleri, askeri üst düzey yetkilileri, üst düzey bürokratlar ve Malezya ordusundan çok sayıda temsilci katıldığı aktarıldı. Yapılan organizasyonda silahın otoritelerden tam not aldığı da belirtildi.

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