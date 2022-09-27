WBA kıtalararası şampiyonu Hüseyin Cinkara oldu

Almanya'nın Ludwingshafen şehrinde WBA (Dünya Boks Birliği'nin) kıtalararası şampiyonluk maçında ringe çıkan Hüseyin Cinkara, Amerikalı Al Sands'ı mağlup etmeyi başardı.

Almanya'nın Ludwingshafen şehrinde düzenlenen WBA organizasyonunda Cruiser sıklet Türk boksör Hüseyin Cinkara, Amerikalı rakibi Al Sand'ı ile ringe çıktı. Rakibini nakavtla geçen ay-yıldızlı eldiven, WBA kıtalararası şampiyonluğunu kazandı.

Antrenörü Magomed Schaburow ile karşılaşmaya iyi hazırlandığını söyleyen Cinkara, "Benim hızım, el hareketlerim, gözlerim, kontraya çıkış tarzım, rakibi boşa çıkarma gibi konular üzerine çok çalıştık. Rakibi analiz ederek ona göre özel taktikler geliştirdik ve bunları ringe çok iyi yansıttık. İkinci rauntta yere indirdim. Sol elim çok hızlıydı, attığımın yüzde 95'i rakibe isabet ediyordu ve o kadar hızlıydım ki rakibim yumruklarımı göremiyordu. Çok sağlam yumruklar vurmama rağmen rakip iyi dayandı. Düşündüğümden daha iyi geçti. Arkam çok sağlamdı. Fitness antrenörüm Günter Dreher, üç ay önceden kondisyon, hız ve güç de çok iyi çalıştırdı. Ayrıca maç bana yirmi dakika uzaklıktaki Ludwigshafen kentinde gerçekleşti, salona gelen gurbetçiler tıklım tıklım doldurdu. Düşündüğümden daha fazla izleyici geldi. Almanya'da mehteran ekibiyle canlı olarak maça girdim. En büyük hayalim buydu ve gerçekleştirdim, bana büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Örnek aldıklarım Lenox Lewis, Mike Tyson ve Muhammed Ali'ydi. Onların maçlarını izlerdim küçükken, onlar ringe hep insan tünelinin arasından geçerek girerdi, ben özenirdim. Bu defa aynı şeyi ben yaşadım, tüm motivasyon kaynaklarım mevcuttu. O gün karşımda kim olursa olsun devirirdim. O kadar iyiydim" şeklinde konuştu.

Fırat Arslan: "Hüseyin çok iyi performans sergiledi"

Hüseyin Cinkara'nın menajeri ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olan Fırat Arslan, sporcusunun performansından çok memnun olduğunu söyledi. Arslan, "Rakibimiz oldukça tecrübeli ve tehlikeli bir boksördü. 21 maçının 18'ini nakavtla kazanırken, kaybettiği 5 maçın hepsini de nakavtla kaybetmiş. Yani adam hep riske giren ve nakavtı arayan bir boksördü. Aynı şekilde Hüseyin, karşısında da oldukça sert dövüştü üçüncü rauntta Hüseyin'e sert bir yumruk attı fakat Hüseyin, sağlam durarak çabuk toparladı. Ardından rakibini iki kez sert yumruklarla hırpaladı. Sonunda hakem maçı hakkıyla durdurdu ve boksörümüz Hüseyin Cinkara, hakkıyla bu maçı kazanarak 19'uncu maçında 19 galibiyet alarak muhteşem bir zafere daha imza attı" dedi.