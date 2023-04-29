WBC Şampiyonlar gecesi öncesinde boksörler tartıldı

Boks dünyasının birçok önde gelen isminin mücadele edeceği WBC Boks Gecesi Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Mücadele öncesi Sancaktepe'de basın toplantısı düzenlendi.

30 Nisan Pazar günü başlayacak WBC Şampiyonlar gecesi'nde Profesyonel boksta WBC Silver Gold kemerini kazanan ilk Türk boksör olan Seren Ay Çetin ringde mücadele edecek. Boksörler, 30 Nisan Pazar günü saat 18.00'den ringe çıkacak. 20 karşılaşmanın yapılacağı WBC boks gecesinde WBC Silver Gold kemerini kazanan ilk Türk olan Seren Ay Çetin, unvanını korumak, hem de WBC World Final kemeri Eliminatör şampiyonluğu için 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele edecek.

"Kemer şuan masada ancak yarın omzumda olacak"

Boks gecesine çok iyi hazırlandığını aktaran Çetin, “Bizi güzel bir karşılaşma bekliyor, çok iyi hazırlandık. Kilomuzu da erkenden düştük. Her şey çok yolunda gitti ve kemeri için oynayacağız. Şu an için kemer masada ancak yarın benim omuzumda olacak” dedi.