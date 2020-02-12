Web sitelerine talep artıyor, kayıtlı alan adı 4 milyonu aştı

Türkiye'de 2019'da bireysel ve kurumsal alan adlarının sayısı 4 milyonu aştı. Türkiye'nin küresel barındırma sektöründen aldığı pay ise son 5 yılda yüzde 69 arttı. Web sitesi sayısı hızla artarken, dijital dönüşümü kolaylaştıran yüksek teknoloji çözümleri, inovasyon odaklı yeni nesil hosting şirketlerine talebi artırıyor.

Türkiye'de son yıllarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara rağmen dijital dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. W3tech raporunu inceleyen hosting.com.tr'ye göre, Türkiye'de yerleşik, bireysel ve kurumsal alan adı sayısı 4 milyonu aşarken bu alan adlarının yüzde 12'lik kısmı aktif bir web sitesi için kullanılıyor. Türkiye'nin küresel hosting sektöründen aldığı pay ise 2016 yılında yüzde 1,3'ken 2020 Ocak ayı itibariyle yüzde 2,2'ye yükseldi. Son 5 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 69'luk artışa işaret eden bu rakam, Türkiye'de web sitelerine olan talebin hızla yükseldiğini de doğruluyor.

"Kullanıcılar, yazılımcı gerektirmeyen web sitelerine yöneliyor"

Web sitesi açmak isteyen kullanıcıların açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemleri ile hazır web sitesi çözümlerine ilgisi artarken, geleneksel web çözümleri sunan şirketlere yapılan taleplerde daralma yaşanıyor. Yazılımcı bağımsız içerik üretebilme özgürlüğü sayesinde geleneksel hosting yaklaşımlarının yerini yüksek hız, kesintisizlik ve kolay yönetilebilirliğe bıraktığını ifade eden hosting.com.tr CTO'su Fatih Gülsuyu, "Bu dönüşüme adapte olamayan ve uzunca bir süredir pazarda yoğun talep gören ana akım hosting şirketlerinin barındırdığı web sitesi sayılarının hatrı sayılır biçimde azalması, bu trendin inovasyon odaklı yeni nesil hosting şirketleri tarafından sırtlandığını gösteriyor. 2019 yılında yüzde 75 büyüyen şirketimiz son 5 yıldır kesintisiz büyüdü. 2020'de de istikrarlı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız. Son dönemde 250 bin dolarlık donanım yatırımının yanı sıra AR-GE ve inovasyon noktasında da adımlar atıyoruz. 2020'de de istikrarlı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

"Dakikalar içinde web sitenizi yayına alabiliyorsunuz"

Yazılımcı gerektirmeyen hazır web çözümlerinin aynı hız, güvenlik ve sürdürülebilir kaliteyi sunabildiğini aktaran hosting.com.tr kurucu ortağı Cüneyt Yağız ise, "Dakikalar içerisinde yayına alabileceğiniz hazır web sitesi çözümlerini kullanarak işinizi ya da hobilerinizi yansıtan profesyonel bir web sitesine sahip olabilirsiniz. Özelleşmiş ihtiyaçlarınız için her ölçekte, tüm yazılım envanterleri ile uyum içinde çalışan web sitelerini tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Dijital dönüşüm adımlarını hızla atan Türkiye'de, web sitesi ve e-posta servisleri gibi internet varlıklarına olan talebin her geçen gün artıyor. Geriye dönüp baktığımızda bir web sitesine sahip olmak için yazılım ve tasarım bilgisine sahip olmanız ya da bu iş için profesyonel destek almanız gerekirdi. Bugün ise var olan pratik çözümler sayesinde web sitenizi dakikalar içerisinde oluşturmanız mümkün. Bu durum, pazarda sadece teknik donanıma sahip insanların değil, herkesin bir web sitesine sahip olabileceği gerçeğini ortaya koydu." şeklinde konuştu.