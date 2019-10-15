Web tapu sistemi güncellendi

Sistem ile gerek vatandaşlarımızın yanı sıra, emlakçılık faaliyetlerinde bulunan kişiler açısından önemli yenilikler hayata geçirildi” dedi.

Vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebildikleri Web-tapu sisteminde birçok önemli güncellemeler yapıldı. Kullanım arayüzü de yenilenen Web Tapu sistemine webtapu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Web-Tapu, vatandaşların taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet ortamında yönetebildikleri, taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebildikleri bir sistemdir. Sistem ile gerek vatandaşlarımızın yanı sıra, emlakçılık faaliyetlerinde bulunan kişiler açısından önemli yenilikler hayata geçirildi” dedi.

Neler yapılabiliyor ?

Web-tapu sistemine girişin E-devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapıldığını belirten Özelmacıklı “Özellikle bu sistem üzerinden tapu maliki seçtiği taşınmaza ait bilgilerin güvenli bir şekilde emlak danışmanı tarafından incelenmesi için yetki verebiliyor. Bu yetki süreli verilebildiği gibi, tapu dairesine başvuru yapmak hakkı da tanımlanabiliyor. Tapu sahibi sistem üzerinden taşınmaz bilgilerini görebiliyor, işlem başvurusunu yapabiliyor ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebiliyor. Web tapu ile malikler vekalet bile vermiş olsalar taşınmazlarını kilitleyebiliyor, tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi de oluyor” şeklinde konuştu.

“Entegrasyon şart”

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde emlak işletmelerinin birçok entegrasyona ihtiyaç duyduğunu da belirten Özelmacıklı “Yapının iskan ve ruhsat tarihlerinden, mimari projesine, enerji kimlik belgesinden, DASK durumuna, taşınmazın kentsel dönüşüm, havza, orman vb alanlarda kalıp kalmadığına kadar birçok kurumdan bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. TTBS sistemin geliştirilmesini ve özellikle yetki belgeli emlak işletmeleri için tapu kayıtlarını görebilmek için entegrasyon sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.