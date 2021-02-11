WEFA, İstanbul'da yaşayan Ahıska Türkü çocuklara kışlık kıyafet dağıtımı yaptı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği'nin (DATÜB) talebiyle İstanbul'daki Ahıskalı Türk çocuklara, Avrupalı hayırseverlerin gönderdiği kışlık kıyafetlerin dağıtımını gerçekleştirildi.

Kış Yardımı çalışmalarını ara vermeden sürdüren WEFA, Türkiye'deki çocukları sevindirmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Ahıskalı Türk çocukları da unutmayan WEFA, yoksul ailelerin çocuklarına kışlık giyecek yardımında bulundu. “Kış Güneşi Hediyeniz Olsun!” sloganıyla 60 öğrenciye DATÜB Genel Merkezi'nde gerçekleşen dağıtıma WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cuma Ali Keleş ve WEFA Genel Merkez Kadın Kolları Sorumlusu Aydanur Derindere, DATÜB İstanbul İl Temsilcisi Kamal Beridze ve diğer misafirler katıldı.

İstanbul'daki kış yardımlarına ilişkin bilgi veren WEFA Genel Merkez Kadın Kolları Sorumlusu Aydanur Derindere, “Kış yardımlarımız münasebetiyle Türkiye'deyiz. Bu kış da Türkiye'nin farklı illerinde kış yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklara kışlık kıyafet dağıtırken, ihtiyaç sahibi ailelere ise zekât yardımında bulunuyoruz. Bugün de İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşayan Ahıskalı Türk ailelerin çocuklarına kışlık elbise hediye ettik. Avrupalı hayırseverlere destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Yapılan yardımların oldukça anlamlı olduğunu belirten DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise “WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'nun Türkiye'nin farklı illerindeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın gönüllerine dokunan çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu anlamda biz de kendileri ile iş birliği içerisinde, destekleri sayesinde İstanbul'da ikamet eden 60 Ahıskalı Türk çocuklarımıza kışlık elbiselerin dağıtımını DATÜB Genel Merkezi'nde gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı başta Avrupalı Hayırsever kardeşlerimize, WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cuma Ali Keleş'e, WEFA Genel Merkez Kadın Kolları Sorumlusu Aydanur Derindere'ye ve WEFA gönüllüsü değerli Alim İnci Başkan'a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.