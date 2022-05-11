Wellbees, 212 liderliğinde 2,2 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye dahil 17 ülkede faaliyet gösteren 40'ın üzerinde şirketteki 100 bin çalışana kişiselleştirilmiş hizmet sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, tohum yatırım turunda 2,2 milyon dolar yatırım aldı. 212 liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna, MENA ve İngiltere merkezli girişim sermayesi şirketleri Mindshift Capital, Doha Tech Angels, Assist Ventures ve Sarus Select Capital de katıldı.

“Teknolojiye ve yurt dışı yapılanmamıza yatırım yapacağız”

İnsan kaynakları teknolojileri alanındaki yatırımların pandemi ile birlikte hız kazandığını aktaran Wellbees Kurucu Ortağı Melis Abacıoğlu, “2021 yılında insan kaynakları teknolojilerine dünya genelinde 14 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu oran 2019'da yapılan yatırımların tam üç katı. Bu yatırımların ikinci sırasında da yan hak ve esenlik platformları var. Deloitte Insights 2021 raporuna göre esenlik harcamaları 2040 yılında toplam sağlık harcamalarının 3'te 2'sini oluşturacak. Bu doğrultuda aldığımız yatırımı da yurt dışındaki pazarlarda büyümek ve ürünümüzü derin teknolojiye evirmek için kullanacağız. Özellikle şirketleşmeye gittiğimiz MENA bölgesinde ve geçen yıl ilk yurt dışı ofisimizi açtığımız İngiltere'de büyümeye devam edeceğiz. Diğer taraftan bir Veri Bilimi Takımı kurarak, ürünümüzün çalışanlar üzerindeki pozitif etkisini iyileştirecek, bunu bilimsel olarak kanıtlamak için oluşturduğumuz Ar-Ge takımımızla etkimizi düzenli olarak ölçecek ve neticede bireylere ‘mutluluğun formülü'nü sunacağız. Şu anda halihazırda ürünümüzü kullanan çalışanların işten ayrılma oranlarının uygulamayı kullanmayan çalışanlara göre yüzde 50 daha düşük olduğunu ve uygulamaya başladıktan itibaren bireylerin mutluluk oranlarının da yaklaşık olarak yüzde 10 oranında iyileştiğini gözlemliyoruz. Bu yatırım turuyla bir diğer hedefimiz de bu noktaya gelmemizi sağlayan ekibimiz ve tüm müşterilerimize bu geliştirmelerle daha da iyi bir deneyim sunmak” dedi.

“Platformun küresel ölçekte büyümesini desteklemek için yatırım yaptık”

İnsan kaynakları teknolojileri pazarının büyümeye devam edeceğine inandıklarını ifade eden 212 Ortağı Dr. Maher Hakim, “Bu büyümede ve işin geleceğinde kurumsal wellbeing çözümlerinin önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu yatırımı halihazırda 17 ülkede ve 8 dilde 40'tan fazla şirkete hizmet veren Wellbees'in küresel ölçekte büyümesini hızlandırmak için yaptık. Melis Abacıoğlu ve platform ekibine inancımız tam. Büyüme yolculuğunda platforma destek vermekten heyecan duyuyoruz” diye konuştu.