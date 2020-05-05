WEVisionary'20 Online Vizyon Projesi başlıyor

100'den fazla üniversite, kulüp ve topluluğun iş birliğiyle yola çıkan WEVisionary, 11-20 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden düzenlenecek Online Vizyon Projesi zirvesiyle çalışmalarını başlatıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Markalaşma Kulübü bünyesinde çalışmaları yapılan ve 6 Nisan itibariyle hayata geçirilen WEVisionary platformu, farklı disiplinlerden birçok üniversite kulübü ve toplulukla beraber çalışmalarını başlatıyor. Katma değer üretecek projeleri ve fikirleri hayata geçirmek amacıyla, mühendislik, hukuk ve iletişim gibi birçok farklı alandan ve hali hazırda 100'den fazla üniversite kulübünün iş birliğiyle oluşturulan WEVisionary 11-20 Mayıs arasında düzenlenecek online zirve ile görücüye çıkıyor. ''Eylemsiz vizyon bir hayaldir'' sloganıyla yola çıkan ve multidisipliner bir yapılanma olan WEVisionary, ilk zirvesinde 20 konuşmacıyı ağırlayacak.

İş dünyası, geleceğin ihtiyaçlarını konuşmak üzere buluşuyor

Aralarında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Anadolu Efes CEO'su Can Çaka'nın da olduğu online zirvede geleceğin ihtiyaçlarına mercek tutulacak. Gelecek vizyonları neler olacak, son dönem analizleri ışığında nelerin değişmesi öngörülüyor, ülkemizde ve dünyada neler değişecek gibi sorulara da cevap aranacak zirvede katılımcılara sektörel ve sosyal mini testler aracılığıyla ödül ve kuruluşlarla projelerde çalışma fırsatı sunulacak.