İhlas Haber Ajansı

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Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe’nin transfer için söz kestiği Brezilyalı futbolcu Willian Arao, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer için söz kestiği Brezilyalı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.


Fenerbahçe'nin kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, İstanbul'a geldi. İstanbul Havaalanı'na inen 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ile havaalanından ayrıldı.


Arao'nun yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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