Wilma Elles, halı fuarına katılacak

Halı Türkiye ve İmage Halı'nın 15 Mayıs'ta Antep Halı Fuarı'ndaki stantlarını Wilma Elles de ziyaret edecek.

Gaziantep OSB'de 20 yıldır teknolojik makinalar ile yıkanabilir dekoratif halı sektörüne hizmet veren firma, 5 bin metrekare çalışma alanı ile birbirinden farklı desenleri ve kalitesiyle sektöre yön veriyor. Wilma Elles, 4 kıtaya ihracatı olan firmanın 15 Mayıs tarihinde Domotex Halı Fuarındaki stantlarını ziyaret edecek.