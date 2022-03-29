Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Başakşehir'de çocuk ve genç odası satışı yapan bir mağazanın açılışına katıldı. Elles, “Türkiye'deki mobilyalar hem çok kaliteli hem çok modern ve fiyat olarak da diğer pazarlara göre daha uygun” dedi.

Başakşehir Masko'da birbirinden farklı çeşitlerle çocuk, genç ve bebek odası üretimi yapan Elbir Bebe Genç Mağazası açılışı gerçekleştirdi. Açılışa ünlü oyuncu Wilma Elles de katıldı. Elles, mağaza açılışında çocukları için ürün de beğenip aldı. Elles açılışta kesilen pastayı elleriyle davetlilere dağıttı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Elles, “ Türkiye'de kesinlikle mobilya imalatı çok iyi. Ben Paris'te şov programı yapıyorum. Orada bütün mobilyaları Türkiye'den getiriyorlar. Amerika'da da görüyorum, Türkiye'deki mobilyalar hem çok kaliteli hem çok modern ve fiyat olarak da diğer pazarlara göre daha uygun. Çocuklar için geniş bir yer gerekiyor o yüzden 3 katlı ranzalar çok fayda sağlıyor benim için. Ben pandemi olduğunda bir sene Almanya'da kaldım sonra 6 ay Amerika'daydık. Orada iki valizle yaşadım diyebilirim. Şimdi evime geldim. Burada da iki tane dolap aldım” dedi. Açılışta konuşan mağaza yöneticisi Hülya Elbir “ Wilma hanıma teşekkür ediyoruz. Ayağının tozuyla geldi. Yaptığımız iş çocuklara ve gençlere hitap ediyor” şeklinde konuştu.