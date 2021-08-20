Winglobal girişimcileri çağırıyor

Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrasında programda yer alacak girişimler belirlenecek. Mülakattan başarıyla geçen girişimciler ise nihai kararı verecek olan jüri karşısına çıkacak.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) liderliğinde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Valiliği, Teknopark İstanbul ile İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ortaklığıyla; We Play, QR GlobalTech, Lima Ventures, Atlas Garage, Pioneer Ventures, South BySouthwest (SXSW) ve Turkish Consulting Group Spain paydaşlığında yürütülen Winglobal programına başvurular alınmaya başladı. Gelecek vadeden girişimleri birer dünya markası yapmak için yola çıkan programa başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek. Başvurular sonrasında BTM ekipleri ön değerlendirme yaparak girişimcileri mülakata davet edecek. Mülakattan başarıyla geçen girişimciler nihai kararı verecek olan jüri karşısına çıkacak.

Projeye kabul edilecek girişimciler, eğitim, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri gibi faaliyetlerden oluşan 8 haftalık programa dahil olacaklar. Bu süreç sonunda başarılı bulunan girişimciler, Winglobal Sahne Girişimci-Yatırımcı Buluşması etkinliğinde yatırımcıların karşısında proje sunumlarını gerçekleştirecek. Program sunumunun yapılacağı DemoDay etkinliği pandemi koşulları nedeniyle online ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve başvurular www.winglobal.org adresinde yer alacak.

İlk mezunlarını Silikon Vadisi'ne götürmüştü

İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi ve İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücü ile bölgesel çekim gücünü artırması için geliştirilen ve hedef kitlesi “40 küresel doğan StartUp” olan programın ilk etabına 20 girişim kabul edilmiş ve eğitimlerin ardından süreçleri tamamlayıp sahneye çıkan girişimlerden 5 tanesi seçilerek, BTM tarafından ABD'deki Silikon Vadisi'ne götürülmüştü. Burada küresel melek yatırımcılar ile buluşturulan girişimciler, kendi girişimlerini de dünyaya anlatma fırsatı bulmuştu.

"Sunduğumuz hizmetlerimizi her defasında bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Bu dönem programında dilinde bir farklılık yaptıklarını anlatan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Pandemi döneminin de etkisiyle bu dönem Winglobal programını online olarak düzenliyoruz. Önceki dönemlerden farklı olarak program İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde tasarlandı. Program sonunda düzenlenecek olan DemoDay etkinliği ise global standartlarda global yatırımcılarla birlikte gerçekleştirilecek. BTM olarak girişimcilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi her defasında bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Umuyorum bu dönem Winglobal programına katılacak olan girişimcilerimiz de global standartlarda deneyimleyecekleri girişimcilik ekosistemine değerli projeleriyle önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu.