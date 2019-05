Wings for Life World Run'a 1 hafta kaldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için koşulan Wings for Life World Run'a sayılı günler kaldı.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde İzmir'de koşulacak. ‘Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a İzmir 4. kez ev sahipliği yapacak. Binlerce insanın katılması beklenen yarış için kayıtlar ve bağışlar wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ederken, geri sayım da başladı. Benzersiz formatıyla omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'ın başlamasına 7 gün kaldı.

Mzee de katılıyor

Yapılan duyuruya göre Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen sene desteksiz ilk adımlarını atmayı başaran David Mzee adındaki omurilik felci hastası, bu sene İsviçre'deki koşuya katılacak. Mzee, daha fazla omurilik felçlisinin desteksiz adımlarını atması için 5 Mayıs'taki koşunun başlangıç noktasında yerini alacak.