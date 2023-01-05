WinterLeague'e talep yoğun

Antalya'da 9-12 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan etkinliğe yerli ve yabancı kuruluşlardan yoğun katılım talepleri geliyor. Mevcut spor turizmi akışının katlanarak büyümesinde önemli rol oynayan WinterLeague'in üst yönetimi de mevcut durumdan mutluluk duyduğunu ifade etti.

WinterLeague oluşumunun fikir babası ve kurucu başkanı Behiç Kaya, “Tabii ki gösterilen ilgiden mutluluk duyuyoruz. Ancak, başlangıç noktasına süreç olarak yaklaştıkça, reorganizasyon yapmak güçleşiyor. Her şeye rağmen katılım taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bazı spor, turizm ve bağlantılı sektör temsilcileriyle de gelecek yıl için randevulaşıyor ve rezervasyon yapıyoruz. Bu noktada, WinterLeague'i, yurt içinde desteklenen etkinlikler kategorisinde değerlendiren Ticaret Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Antalya Valiliği'ne, Antalya Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ve destek veren tüm kişi ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Sertifika programlarıyla farklı bir boyut oluşacak

Etkinlikte, yerli ve yabancı üniversite kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek olan, Spor Turizmi Eğitim Sertifika Programları'yla da farklı bir boyut oluşacak. Düzenlenecek olan sertifika programları sayesinde kendisini geliştirmek isteyen spor profesyonelleri, bu eğitimlere katılıp mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek.

Fuar ve paneller ilgi odağı olacak

Etkinlik süresince açık olacak fuar ve paneller, expo alanları, teknoloji, tekstil, havayolları, otel, spor kamp tesisleri, sağlık üniteleri ve gıda firmalarının pazarlama ağları kurmasına da olanak sağlayacak. Fuar ve pazarlama alanları sayesinde spor tesisleri ve firmalar, marka ve ürünlerini tanıtma olanağı bulacak.

Etkinlikte, Spor Bilimi, Spor, Medya ve Pazarlama ile Transfer ve Scouting ana konu başlıklarında gerçekleştirilecek panellerde konusunda uzman konuşmacılar söz alacak. Panellerde, 4 gün boyunca Futbolun Değerleri, Türkiye'de ve Dünya'da Futbol, Futbolda Antrenör Eğitim ve Gelişimi, Futbol Dünyası'nın Hakemlerden Beklentisi Nedir?, Performans Konusunda Büyük Resme Bakmak, Modern Teknoloji Performansın Neresinde?, Kadın Futbolunda Eşit Miyiz?, Modern Futbolda Yazılım Geliştirme, Sağlık Mı, Performans Mı?, Kulüpler ve Yatırımlar, Yeni Spor Medyası, Spor Medyasında İçerik Koruma, Kadın Futbolunun Küresel Gelişimi, Seçkin Kariyer Sonrası Kişisel Marka Yönetimi, Kulüp Gelirlerini Arttırma Yolları, Genç Oyuncuların A Takıma Adaptasyonu, Oyuncu Temsilcileri İçin Yönetmelik, Gelecek Nesle Yatırımlar, Aktarma Ve İzlemede Veri Bilimi, Veri Aktarmalarda Karar Verme ve Kulüp Aktarım Stratejilerinde Yazılım konu başlıklarında konuşmalar gerçekleştirilecek.