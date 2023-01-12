Winterleague'in son gününde ‘Futbolcu verilerinin toplanıp kategorize edilmesi ve doğru değerlendirilmesi' konusu ele alındı

Antalya'da gerçekleşen ‘WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor' (WL Convention) organizasyonunun son gününde, ‘Futbolcu verilerinin toplanıp kategorize edilmesi ve doğru değerlendirilmesi' konusu ele alındı.

Antalya'da düzenlenen WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention), son gününde ‘Futbolcu verilerinin toplanıp kategorize edilmesi ve doğru değerlendirilmesi' konusu ele alındı. Panele, Fortuna Sittard Yeniden Yapılanma Başkanı Americo Branco, dünya futbolunun önemli scouting uzmanlarından Matteo Campodonico ile Tarkan Batgün katıldı. Oturumun moderatörlüğünü Didem Dilmen yaptı.

Konuşmacılar özellikle transfer döneminde verilerin analiz edilmesinin önemine değinirken, her kulübün bu anlamda teknolojiye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptılar. Panelde taraftarların transfer sürecinde çok etkin olması nedeniyle sürece dahil edilmeleri konusunda fikir birliğine varıldı.

Americo Branco: “Kafanıza göre scouting yapamazsınız”

Verileri topladıktan sonra analizini yaptıklarını söyleyen Americo Branco, “Şartlarımızı taşıyan oyuncuların verilerine bakıyoruz. Scouting'de kendi taleplerinize göre, kafanıza göre çalışma yapamazsınız. Kulüpler yüzde 100 veriye dayanarak da sözleşme imzalayabilirler. Sonuçta bir insanla anlaşıyorsunuz. Onu ne kadar motive edebileceksiniz. O oyuncunun kişisel sorunları olabilir. Bunlara ne kadar hazırlıklısınız. Bunları dikkate almanız gerekir” dedi.

Matteo Campodonico: “Veriler alınan riskleri azaltır”

Futbolcuları yeniden şekillendirdiklerine dikkat çeken Matteo Campodonico, “Kulüplerin teknolojiyi kullanabileceği çok yer var. Kulüplerin ihtiyaçları farklı. Ama hepsi teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Örneğin kullanabileceğiniz yüzlerde aplikasyon bulunuyor. Ama bunların bazılarını kullanmıyorsunuz. Burada da benzer bir durum var. Tüm verileri kullanmayabilirsiniz. Veriler alacağınız riski azaltır. Emin olarak karar vermenizi sağlar. Performans, organizasyon, scouting, medya, taraftar yönetimi için kulüplerin bu teknolojiyi kullanması gerekiyor” diye konuştu.

Tarkan Batgün: “Taraftar dedektif gibi”

Taraftarların bir kulübün olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Tarkan Batgün, “Önemli olan taraftarların nasıl kucaklanacağı. Çünkü taraftar transferlerde çok etkili. Sürece dahil edilmeleri çok önemli. Taraftar dedektif gibidir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştırır. Onlar için data çok önemli. Taraftarları bu sürece dahil etmek sorun olarak görülmemeli” ifadelerini kullandı.