Workup Girişimcilik Programı 7. dönem mezunlarını verdi

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 7. dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Demo Day etkinliğine; iş dünyası ve girişimcilik ekosistemin önemli temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

7. dönem Workup Demo Day etkinliği, önceki dönemlerden farklı olarak panel formatında gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katıldığı açılış paneliyle başlayan etkinlik; Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen, Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur ve İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer'in mezunlarla gerçekleştirdiği panellerle devam etti. Panellerde Workup 7. dönem mezunu 14 girişim, (Arvia, Bakiyem, Bobu, Emoty.ai, Evimdekipsikolog, Huma Breath, Ingosa, Innerjoy, Inspakt, Oreka, Pirahas, Popupsmart, Triwi, Tuvis) iş modellerini ve yol haritalarını aktarma imkanı buldular.

2017'de başlayan program, geçtiğimiz yıl yapılan bin 550 başvuru ile birlikte toplam 12 bin başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 98 girişimin kabul edildiği programdan 7. dönem ile birlikte toplamda 74 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 23 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 4 milyon ABD Doları yatırım aldı.

“Faaliyetlerimizi ekosistemin tüm kesimlerine dokunacak biçimde gerçekleştiriyoruz”

Adnan Bali, etkinliğin açılış panelinde yaptığı konuşmada, İş Bankası'nın daha ilk yıllarından itibaren girişimciliği gerek iştirakleri gerekse müteşebbislere sağladığı katkılarla desteklediğini, günümüzde de bu desteği zamanın ruhuna uygun olarak sürdürdüklerini vurguladı. Bali, “Workup Programı, girişimciliğe desteğimizin en önemli parçalarından birini oluşturmakla birlikte, girişimcilik alanındaki faaliyetlerimizi bu ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunacak biçimde mentorluk hizmetinden girişimlere fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar geniş bir ölçekte ve farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerin her anlamda en önemli destekçisi olma ve bu sayede ülkemiz için fayda sağlama hedefi ile kat ettiğimiz mesafeden son derece memnunuz. Nasıl ki kuruluşumuzdan bugüne kadar ülkemiz ekonomisine değer katan her bir yapının harcına katkı sağladıysak, yeni nesil müteşebbisler olan startuplarımız için de yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda gururlanacağımız hikayeler bırakacağımıza inanıyorum" dedi.

“Girişimi başarıya götüren anahtar bir ihtiyaca ne kadar cevap verdiğidir”

2020'de, pandemi nedeniyle teknolojiye adaptasyon hızının arttığını ifade eden Bali, “Günlük hayatlarımızı, rutinimizi kökten değiştiren bu ortamda hemen hemen herkes, her kurum teknolojinin sağladığı imkanlarla işlerini büyük oranda sorunsuz götürebildi. Böylece 2020, dijital dönüşümün katalizörü olan startuplar açısından fırsatlar da barındıran hareketli bir yıl oldu” dedi.

Bir girişimi başarıya götüren anahtarın, bir ihtiyaca ne kadar cevap verdiği veya bir sorunu ne ölçüde çözdüğü olduğunun altını çizen Bali, “Nerede sorun ya da ihtiyaç varsa, orada fırsat da vardır. Girişimcilerin ortaya çıkardığı ürün veya hizmet, müşteri nezdinde karşılık bulduğu oranda başarılı olur. Pandeminin, bu gerçekliği hepimize daha net bir biçimde hissettirdiğini düşünüyorum. Bunun farkında olup zorlukları gidermede veya bir ihtiyacı karşılamada proaktif davranan girişimlerin, diğerleri arasından sıyrılarak öne çıktığını gördük” diye konuştu.

Çok yakın zamanda Softech Ventures'ı kurduklarını ifade eden Bali sözlerine şöyle devam etti: “Softtech Ventures, İş Bankası ve grup şirketlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşan fikirleri kurum içi girişimcilik anlamında beslemek, Workup ve dışarıdan gelen yeni fikirleri de bunun içerisine alarak, global düzeyde ölçeklenebilecek fikirlere destek vermek üzere kuruldu. Softtech'in teknik imkanlarını, Maxis fonunu sonuna kadar kullanacak olan Softtech Ventures'ın yönetim kurulu başkanı olarak faaliyetlerini çok yakından izleyeceğim. ‘Workup ile geliştir, Maxis Fonu ile büyüt sonra da müşterisi ol, taahhütkarlık budur. Sürdürülebilirlik kavramının pratikteki karşılığının; geleceğe dönük, uzun soluklu, taahhüt koyarak ilerlemek olduğu düşüncesindeyiz".

“Maxis Fonu ile yatırım yaptığımız şirket sayısı 5'e ulaştı”

Geçtiğimiz haftalarda Moka Ödeme Kuruluşu'nun tamamını satın aldıklarını ve fintech dünyasına giriş yaptıklarını belirten Bali, daha önce Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırım yaptıkları Workup mezunu PCI Checklist'in sunduğu bir hizmeti de satın aldıklarını hatırlattı. Bali, “Kredi kartı verisi işleyen web sitelerinin güvenlik açıklarını, gerçekleştirdiği anlık taramalar ile tespit ederek raporlayan ve hızla artan e-ticaret hacmi yönünden katma değer oluşturan PCI Checklist'i Workup programı ile hızlandırıp, Maxis fonumuz ile büyüttükten sonra banka olarak müşterisi olduk. 2020 yılına PCI Checklist yatırımı ile başlayan Maxis Fonumuz, 2020'yi de yine yatırım ile tamamladı. 2 milyonu aşkın kullanıcı tabanı sayesinde müşterilere denettirdiği ürünler ile markalara odaklı geri bildirim sağlayan pazarlama teknolojileri platformu Denebunu'ya yaptığımız yatırım ile birlikte yatırım yaptığımız şirket sayısı 4'e ulaşmıştı. Fonumuz 2021'e de hızlı başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında, Workup'ın 6. döneminde mezun ettiğimiz, e-ticaret platformlarındaki tüm ürünlerin fiyat, görünürlük, promosyon ve içerik bilgilerinin anlık takibini yaparak raporlayan SaaS girişimi Mindsite'a yaptığımız yatırım ile birlikte portföy şirketlerimizin sayısı 5'e ulaştı" açıklamalarında bulundu.

Workup 7. dönem mezunları:

Arvia: Web sitelerine görüntülü görüşme, mesajlaşma, dosya gönderme ve ekran paylaşma gibi özellikleri sunan yazılım çözümüdür.

Bakiyem: Hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen firma ve şahıs işletmelerine online ödeme çözümleri sunan finansal teknoloji girişimidir.

Bobu: Çocuklara yönelik basılı kitapları ve dergileri, içerikleri ile birlikte oyunlaştırıp ve interaktif hale getirerek herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeden mobil uygulamaya dönüştüren yazılım platformudur.

Emoty.ai: Herhangi bir donanım gerektirmeden; duygu durum analizi,mikro ifade analizi, göz takibi ve nabız tespitine yönelik çıktılar sunan yapay zeka destekli nöroteknoloji girişimidir.

Evimdekipsikolog: Danışanlara seçtikleri uzmandan anında ya da ileri tarihler için görüntülü, sesli ya da mesajlaşarak psikolojik destek alma seçeneklerini bir arada sunan pazar yeri platformudur.

Huma Breath: Enerji kazanmak, stres atmak, sakinleşmek ve daha iyi bir yaşam için nefes egzersizleri sunan mobil uygulamadır.

Ingosa: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, website ve sosyal medya üzerinden gelen sorulara hızlıca cevap verebilecekleri, sanal asistan hizmeti sunan chatbot yazılımıdır.

Innerjoy: Günlük hayatta yaşanılan duygu ve durumlara özel konu başlıkları ile hazırlanmış sanal gerçeklik ve yapay zeka destekli kişisel meditasyon uygulamasıdır.

Inspakt: Taraflar arasındaki kağıda dayalı sözleşme süreçlerini dijitalleştiren güvenli, uygun ve kolay çözüm platformudur.

Oreka: Restoran, pastane, kafe ve marketlerin, fazla gıdalarını liste fiyatlarının yarı fiyatına tüketiciye ulaştırdığı pazar yeri platformudur.

Pirahas: Amazon üzerinde satış yapan satıcıların tüm operasyonel süreçlerini otomatize ederek satışlarını arttırmalarını sağlayan yazılım platformudur.

Popupsmart: Websiteleri için kolayca pop-up oluşturulmasını sağlayan yazılım platformudur.

TRIWI: Kadınların meme sağlığını kontrol edip fiziksel değişimleri takip edebilmelerini sağlayan mobil uygulama entegre giyilebilir teknoloji girişimidir.

Tuvis: Tekstil sektörü kumaş üretimindeki görsel kalite kontrol süreçlerini iyileştirerek ekonomik kayıpları azaltan yapay zeka çözümüdür.