Workup Girişimcilik Programı 8. dönem mezunlarını verdi

Workup Girişimcilik Programı'nın 8. dönem girişimleri mezun oldu. Online olarak gerçekleştirilen Demo Day etkinliği; İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açılış konuşmasının ardından Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen ve Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur'un Yekta Kopan ile sohbetiyle devam etti. Etkinlikte ayrıca mezun olan 7 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını paylaştılar.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 8. dönem girişimleri mezun oldu. Online olarak gerçekleştirilen ve video paylaşım platformundan canlı olarak yayınlanan Demo Day etkinliği; İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açılış konuşmasının ardından Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen ve Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur'un Yekta Kopan ile sohbetiyle devam etti. Etkinlikte ayrıca mezun olan 7 girişim, (The Academys, Beklemesen, Ecording, Efilli, Finfree, Livad, Retter Businnes Services) iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını paylaştılar.

2017 yılından bu yana sürdürülen girişimcilik programına yapılan toplam başvuru sayısı, 8. dönem için yapılan 600 başvuru ile birlikte 13 bine ulaştı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinen ve 107 girişimin kabul edildiği programdan 8. dönem ile birlikte toplamda 81 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 30 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 7,2 milyon ABD Doları yatırım aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimlerin büyümesiyle oluşturduğu istihdam ile ülke büyümesi arasında ciddi bir pozitif korelasyon bulunduğunu, dolayısıyla girişimcilerin desteklenmesiyle ülke büyümesinin desteklenmiş olduğunu söyledi. Aran, Workup Programı'nın, Bankanın girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin önemli parçalarından birini oluşturduğunu, bu alandaki desteği aldıkları yeni inisiyatiflerle sürekli genişlettiklerini vurguladı.

Aran; potansiyel vaat eden erken aşama girişimlere sermaye desteği sağladıkları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, girişimlerin kullanımına açtıkları API portalinin, yenilikçi fikirlerden yeni girişimler oluşturulan Softtech Ventures'ın, ödeme sistemi değer önerilerini çeşitlendirmek adına bir fintech girişimi olan Moka Ödeme Kuruluşu'nu satın almalarının, e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek amacıyla kurdukları Pazarama platformunun Bankanın girişimcilik yolculuğunun dönüm noktaları olduğunu ifade etti.

“Girişimcilik Şubemizi bu yıl hayata geçiriyoruz”

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startup'lara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesini bu yıl hayata geçireceklerini belirten Aran, “Tarım, finans ve teknolojiyi buluşturan platform olma vizyonumuz dahilinde sadece tarım odaklı teknoloji girişimlerini desteklemek ve ülkemizde tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek üzere Workup çatısı altında WorkupAgri tarım girişimciliği programını da başlattık. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve etki yatırımcılığı odağında, girişimcileri daha fazla desteklemek üzere ekosistemdeki güçlü paydaşlarımızdan Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi ile yeni ve güçlü bir platformu hayata geçirmek üzere güç birliği yapıyoruz” dedi.

“Kurum içi girişimcilik fikirlerinden birkaçını bu yıl bitmeden hayata geçirmeyi planlıyoruz”

Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun bu yılın Ocak ayında Workup'ın 6. dönem mezunlarından Mindsite'a yaptığı 1,9 milyon TL tutarındaki yatırım ve Temmuz ayında yine Workup mezunu portföy şirketi PCI Checklist'e yaptığı devam yatırımı ile birlikte yatırım yaptığı girişimlerin sayısının 5'e, toplam yatırım tutarının 3,13 milyon dolara ulaştığını aktaran Aran, şöyle devam etti: “Girişimciliğin sadece startup kurucularına has bir düşünce yapısı olmadığına inanıyoruz. Bu kapsamda Bankamız çalışanlarının girişimci gibi hareket etme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi iş fikirlerinin ortaya çıkmasının teşvik edilmesi amacıyla Kurum İçi Girişimcilik Programımızı başlattık. Kurum içi girişimcilik programı kapsamında çalışanlarımızın ilettiği birbirinden kıymetli fikirlerden birkaçını, bu yıl bitmeden Banka ürün gamı içerisinde ya da dışarıda kendi ayakları üzerinde duracak şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz".

Workup 8. dönem mezunları

The Academys: Espor sektöründe kariyer yapmak isteyenlere bir çok alanda eğitimler veren ve turnuvalar, etkinliklerle markaların espor entegrasyonunu sağlayan girişimdir. theacademys.com.tr

Beklemesen: Self-service hizmet veren kahve satıcılarında, müşterilerin zamandan tasarruf edebilmesi için siparişlerini önceden oluşturup, ödemelerini sağladıkları; sonrasında müşterinin siparişini kendisinin teslim aldığı bir pazaryeri platformudur. beklemesen.com

Ecording: Kendi geliştirdikleri insansız hava araçları ile insanların ulaşamadığı, ağaçlandırılması gereken alanlara tohum topu atışları yaparak küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişimdir. ecording.org

Efilli: Web siteleri tarafından kullanılan çerezlerle ilgili izinlerin kolay ve anlaşılır bir şekilde toplanmasını sağlayan çerez yönetimi platformudur. efilli.com

Finfree: Yatırımcıların yalın bir yatırım deneyimi ile Türkiye ve Amerika borsalarında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilmesini amaçlayan; eğitim, temel analiz ve portföy takibi araçları ile zenginleştirilmiş yeni nesil mobil yatırım platformudur. finfree.co

Livad: LIVAD, geliştirdiği canlı yayın reklam teknolojileri sayesinde yayıncıların içeriklerini düzenli olarak paraya dönüştürmelerini, markaların ise Z kuşağına etkili biçimde ulaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. livad.stream

RBS: Son kullanıcıya hizmet veren şirketlere bulut tabanlı hazır iş modelleri sunan servis platformudur. rettermobile.com