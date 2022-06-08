Workup ve Workup Agri Girişimcilik Programları'ndan 11 girişim mezun oldu

Workup Girişimcilik Programı'nın 9. dönem girişimleri ile birlikte Workup çatısı altında 2021 yılında başlatılan Workup Agri Girişimcilik Programı'nın 1. dönem girişimleri mezun oldu.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve 5 yıldır devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 9. dönem girişimleri ile birlikte Workup çatısı altında 2021 yılında başlatılan Workup Agri Girişimcilik Programı'nın 1. dönem girişimleri, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte mezun oldu. İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilen, çok sayıda yatırım fonu ve melek yatırımcının takip ettiği Demo Day etkinliği, Yekta Kopan'ın yaptığı açılışın ardından İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın konuşmasıyla devam etti.

Etkinlikte, Workup programından mezun 6 girişim ve tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek amaçlı kurulan Workup Agri programının ilk mezunları olan 5 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştılar.

35 Workup'lı girişim 12 milyon dolar yatırım aldı

Startup'ların bir anlamda merkezi olan ve bu yıl 5. yaşını kutlayan Workup Girişimcilik Programı'na toplam başvuru sayısı 14 bine yaklaştı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinen programda, Workup Agri de dahil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 125 oldu, mezun sayısı 92'ye ulaştı. Bugüne kadar 35 Workup'lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 12 milyon dolar yatırım aldı.

“Üreticiliği ve katma değeri farklı alanlardaki uzmanların yan yana çalışmasıyla arttırabiliriz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran etkinlikte yaptığı konuşmada, 5 yıllık bu zaman dilimine Workup açısından son derece olumlu gelişmeler sığdırdıklarını ve tarım girişimciliğinde Workup Agri'yi başlattıklarını söyledi.

Workup'ın özellikle çatı markası olarak farklı dikeylere de odaklanarak derinleşmesini önemsediklerini vurgulayan Aran, “Biz dijitalleşme ortamındaki çevik çalışma kültürü, dikey ihtisaslaşma yerine farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzmanların aynı mekânda yatay olarak yan yana çalışıp üretmesinin katma değeri arttırdığını, inovasyonu da asıl bunun sağladığını düşünüyoruz“ dedi.

“Türkiye'de farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle tarım üzerinden bir hikâye oluşturabiliriz”

Workup Agri'de tarımı, teknolojiyi ve finansı bilenleri buluşturduklarını ifade eden Aran, şöyle konuştu: “Türkiye'de eğer tarım üzerinden bir hikâye oluşturulacaksa, tarım konusunda bir verimlilik artışı, sulama tekniklerinin daha iyi kullanılması, su kaynaklarının daha iyi korunması, üretim kalitesinin, verimliliğinin arttırılması söz konusu olacaksa farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla İş Bankası'nı da önümüzdeki dönemde Workup ve Workup Agri'nin yanında farklı odak alanlarını oluştururken göreceksiniz".

Aran, Workup Girişimcilik Programı'nda her dönemde başlangıç günüyle mezuniyet günü arasında girişimcilere ne kadar mesafe kat ettirdiklerini ölçmeye çalıştıklarını belirtti. Bu dönemin başında tanıştığı girişimlerle program sonu arasındaki gelişmeleri ise Aran, “Bizim için 5 girişimimizle ortak çalışmak ve ortak ürün piyasaya sürmek, 3 girişimimizin ürünlerini satın almak ve onların referans müşterisi olmak gurur verici” şeklinde değerlendirdi.

“Kadın girişimci sayısının ve görünürlüklerinin artırılması ekosistemin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip”

Kadınların girişimcilik dünyasında daha fazla yer almasının önemine de vurgu yapan Aran, 2018 yılında Arya Kadın Yatırım Platformu ile başlayan iş birliği kapsamında birçok kadın girişimcinin gelişimine, fona erişimlerine ve farklı paydaşlarla iş geliştirerek girişimini ölçeklendirmesine destek olduklarını hatırlattı. Bu desteği yakın zamanda kadın kuruculu girişimlerin erken aşamada yatırıma erişimini artırmak ve kolaylaştırmak adına ortak bir fon kurarak büyüteceklerini ifade eden Aran, “Türkiye'de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn olan girişimler, ağırlıklı olarak kadın kurucular tarafından hayata geçirilen fikirler. Bu bakımdan kadın girişimci sayısının ve görünürlüklerinin artırılması, ekosistemin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip” diye konuştu.

"Küçük olsun benim olsun' yaklaşımı girişimcilerin zengin dünyasını sınırlar"

Kurumsal şirketlerin girişimcilik ekosisteminin önemli bir paydaşı olduğunun ve startupların ölçeklenmesinde önemli rolleri olduğunun altını çizen Aran, bu alanda gözlemlendiği sorununun ise şirketlerin münhasır çalışma modelleri ile girişimleri 'küçük olsun benim olsun' yaklaşımı olduğunu belirtti. Aran, “Bu anlayışla hareket edildiğinde girişimcilerin zengin dünyasını sınırlamış, belki de oluşturulacak bir değerin önüne geçmiş oluruz. O nedenle biz, girişimcilerimizin çok daha büyük bir dünyaya bankamızın gücünden yararlanarak açılmasını sağlıyoruz. Bu konuda başka güçlü kurumlarla da iş birliği yapıyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda misafirler, network alanında bir araya gelerek mezun olan girişimlerle birebir görüşme fırsatı elde etti. Etkinlikte, bankanın, 'girişimlerin ve girişimciliğin bankası' olma misyonu ile farklı açılımlarla değer önerisini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceği mesajı verildi.

Workup 9. dönem mezunları şöyle:

Cineshort: Özenle seçilmiş yüzlerce kısa filmi abonelik modeli ile kullanıcısına sunan, yönetmenlere de gelir paylaşımıyla sürdürülebilir destek sağlayan mobil video yayın platformudur.

Co-one: Yapay zekâ takımlarının ürünlerini geliştirebilmeleri için gereken kaliteli etiketlenmiş veri ihtiyacını yüksek hızda, takip edilebilir ve sürekli hale getiren bir etiketleme servisidir.

Cubtale: Doktor ve ebeveynlerin rutin bebek bakımında veri odaklı karar vermelerine olanak sağlayan, mobil uygulama ve “cub” isimli akıllı butonlardan oluşan bir bakım yönetim platformudur.

Finekra: Banka ve muhasebe programlarıyla entegre çalışan, kurumların banka ve ödeme-tahsilat süreçlerini tek portaldan yönetmelerini sağlayan, tüm platformlardan erişilebilir yeni nesil finans uygulamasıdır.

Fintegre: Perakendecilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen, müşterilerinin satın alma gücünü artıran; cihaz değişim programları, sigorta işlemleri, elektronik cihaz kiralama servisleri, abonelik modelleri gibi çözümler sunan finansal servisler platformudur.

Wiser: Yeni medya içerikleri için üretici ekonomi ve yapay zekâyı birleştiren bir keşif platformudur. Sürekli benzer içerikler önermeye programlı olan algoritmalar yerine hem kişisel hem ufuk açıcı bir medya deneyimi sunar.

WorkupAgri 1. dönem mezunları ise şöyle:

3pmetrics: Kurumların sürdürülebilirlik, çevre, sosyal ve yönetişim risklerini hesaplayıp raporlayabildikleri, karbon ayak izi ve su ayak izlerini analiz edip azaltma planına geçebildikleri dijital platform hizmetidir.

Local Greens: Metropol şehirlerde bulunan lokal üretim alanlarında, yeşilliklerin toprak yerine su ortamı içerisinde zararlı pestisitler kullanmadan yetiştirilmesi yöntemini kullanan bir girişimdir.

Soyl-Gel: Tarımda sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlamak amacıyla; bitkilere toprak altında kontrollü su ve zirai ilaç salınımı yapan doğal nanokompozit yapılı süper emici polimer üretir.

Wastespresso: Otel, kafe, ofis gibi kahve atığı oluşturan işletmelerin düzenli periyotlarda kahve atık yönetimini gerçekleştirip, bu kahve atıklarını sürdürülebilir teknolojik altyapısıyla ileri dönüştürerek tek/çok kullanımlık plastik materyaller ve farklı sektörler için (ambalaj, plastik gibi) hammadde üreten girişimdir.

Wicow: Yapay zekâ altyapısıyla büyükbaş hayvanları ve çiftliği tanıyan, çiftçinin hayvanını tüm hayat döngüsü boyunca takip etmesini sağlayan, çiftçiyi gerekli zamanlarda verdiği alarmlarla uyararak hayvan sağlığını iyileştiren ve verimliliği artıran bir sağlık takip sistemidir.