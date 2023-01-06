Workup'tan 5 yılda 100 mezun

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, 2017 yılından bu yana yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nda 10'uncu dönemde mezun olan 8 girişimle birlikte mezun sayısı 100'e ulaştı.

İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve 2017 yılından bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 10'un dönem girişimleri, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte mezun oldu. İş Kuleleri Salonu'nda yatırım fonu temsilcileri ve melek yatırımcıların katılımıyla düzenlenen Demo Day etkinliğinde, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Workup'ın 10'uncu döneminden mezun olan 8 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını; yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ile banka ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı. Demo Day'de katılımcılar, konuşma ve sunumların ardından mezun olan girişimcilerle bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı elde etti.

40 Workup'lı girişim 15 milyon dolar yatırım aldı

Yapılan açıklamaya göre, startup'ların bir anlamda merkezi olan ve 10'uncu dönemi tamamlanan Workup Girişimcilik Programı'na şimdiye kadar yapılan toplam başvuru sayısı 15 bini aştı. Programda, Workup Agri de dahil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 140'a, mezun sayısı 100'e ulaştı.

Bugüne kadar 40 Workup'lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 15 milyon ABD Doları yatırım aldı. Önceki dönemlerden 92 mezunun 62'si başka bir ifadeyle her 3 Workup'lı girişimden 2'si girişimcilik ekosisteminde yoluna devam ediyor.

“Hedefimiz ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak”

Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Workup'ın 10'uncu dönem mezunlarıyla birlikte programdan mezun olan girişim sayısının Cumhuriyetin 100. Yılına girilen 2023'ün ilk günlerinde 100'e ulaşmasının kıymetli olduğunu vurguladı.

Bankanın Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama hedefinin altını çizen Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu hedefimiz çerçevesinde daha refah bir ülke, daha mutlu ve sağlıklı bireyler, daha temiz bir çevre, daha eşit bir paylaşım görebilmek için hangi alanlara destek verilmesi gerekiyorsa biz o alanlara destek sunma konusunda kararlıyız. Bugün İş Bankası'nı Workup programında görüyorsanız, TEMA ile birlikte 81 ilde 81 Orman Projesi'nde, Marmara'daki Müsilaj Sempozyumu'nda, vahşi sulamayla ilgili bir belgeselde, ODTÜ ile denizaltı araştırmalarında, 2024 Paris Olimpiyatları'nda, satrançta, tarımda, Net-Sıfır Bankacılık Birliği'nde, kadının ekonomideki, toplumdaki yerinin daha da güçlendirilmesi konusunda görüyorsanız işte bunların hepsi bizim kararlılığımızın göstergesi.”

“Küçük olsun benim olsun” yerine “bizim olsun katkımız olsun” yaklaşımı

Girişimcilik ekosistemine hem yeni programlar, oluşumlar ve iş birlikleriyle hem de yatırımcı olma bakış açısıyla genişleterek kayda değer gelişmelerin ana aktörü ya da paydaşı olarak destek verdiklerini anlatan Aran, “Bu yolda tek başımıza değil aynı hayali, aynı hedefi paylaşan iş ortaklarımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. ‘Küçük olsun benim olsun' yerine her zaman ‘bizim olsun katkımız olsun' yaklaşımını benimsiyoruz” diye konuştu.

Hakan Aran, bu yaklaşım çerçevesinde ülkemizde girişimciliğin hak ettiği seviyeye çıkması için kiminle ortaklık, iş birliği yapmak gerekiyorsa, ekosisteme hangi paydaşı eklemek gerekiyorsa onlarla güçlerini birleştirerek ilerlediklerini söyledi.

“İş Kuleleri'ni girişimcilik üssüne dönüştürüyoruz ”

Girişimlerle aynı havayı soluma ve dünyanın yöneldiği teknolojik çözümlerin takipçisi olma yaklaşımı çerçevesinde yeni bir adım daha atacaklarını ifade eden Aran, “Workup ve Workup Agri başta olmak üzere yürüttüğümüz girişimcilik programlarını da İş Kuleleri'ne taşıyoruz. Böylece, İstanbul Girişimcilik Şubemizin açılmasının ardından, ofisini İş Kuleleri'ne taşıyan girişimcilik ekosisteminin önemli temsilcilerine Workup'ı ekliyor ve burayı girişimcilik üssüne dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Yapay zekâ ve oyun alanındaki girişimcileri de destekleyeceğiz”

Workup Programı'nda Workup Agri ile tarım dikeyini yarattıklarını hatırlatan Aran, “Bunların yanına iki dikey daha ekliyoruz. Biri yapay zekâ dikeyi, diğeri de oyun alanı Dolayısıyla bundan sonra tarımın yanı sıra yapay zekâ ve oyun alanındaki girişimcileri de aktif olarak hem hızlandırma programlarıyla hem de doğrudan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla destekleyen bir İş Bankası göreceksiniz” dedi.

Workup 10'uncu dönem mezunları şöyle açıklandı:

Finso: Tüketici kredilerini dijitalleştirerek, son kullanıcıların fiziki mağazalarda ve e-ticaret uygulamalarında alışverişlerini tamamlamasını sağlayan yazılım.

Hipokid: Çocuk aktivitesi arayan ailelerle bu aktiviteleri sunan kurum ve kişileri buluşturan dijital pazaryeri.

Abonesepeti: Kullanıcıların aboneliklerini başlatma, yönetme, sonlandırma başta olmak üzere bu alanda pek çok işlemi yapmasına yardımcı olan abonelik yönetim platformu.

Kaira Network: Web 3.0 toplulukları için kullanıcıların sosyalleşirken etkileşim kurmalarına, içerik oluşturmalarına ve token ödülleri kazanmalarına merkeziyetsiz yapıda olanak tanıyan blokzincir tabanlı sosyal ağ girişimi.

Memotive: Çalışanlarının deneyimlerini iyileştirerek motivasyon ve bağlılıklarını artırmak isteyen kurumsal şirketler için temas noktalarını dijitalleştiren ve tek platforma toplayan uygulama.

İnteraktif Kredi: Borç alacak ilişkisi taraflarının geri ödeme gücünün tespit edilmesi, alacak vadelerinin ve limitlerinin belirlenmesi konusunda yeniden bir güven skoru oluşturarak kullanıcılara yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi niteliğinde finansal raporlar sunan platform.

F-Ray: Tüm şirketlerin algoritmik finansal analiz ve değerlendirmelerini anında yaparak, finansal tablo yorumlayıcılarına zaman kazandıran ve verimlilik artışı sağlayan makine öğrenmesi yazılımlarını geliştiren girişim.

Magnus: Yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyonu ve robo danışmanlık platformu sunarak yatırımcıların risk profili, beklentileri ve kısıtları doğrultusunda optimal varlık dağılımı sağlayan platform.