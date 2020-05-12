World E- Commerce Forum bu yıl online ve ücretsiz yapılacak

On binden fazla firmanın katılması beklenen forumda İngiltere'den ve farklı ülkelerden e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin önemli isimleri tecrübelerini paylaşacak.

E-ihracat platformu WORLDEF tarafından her yıl düzenlenen World E-Commerce Forum, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında e-ticaret ve e-ihracatın tüm paydaşlarına destek olmak için bu yıl ilk defa ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre İngiltere Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organizasyon partneri olduğu forum, Türkiye'nin bu çaptaki en büyük online etkinliği olacak. Dünyanın dört bir yanından Türk üreticileri arayan firmalar, foruma kayıt yapan Türk firmalarla bir araya gelecek. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Forum, e-ihracat yapmak isteyenlere bir vizyon sunacak ve ufuk açacak” dedi.

Online World E-Commerce Forum 2020, WORLDEF öncülüğünde İngiltere Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyon partnerliği ile 16 Mayıs Cumartesi günü 12:00-17:30 saatleri arasında sanal ortamda düzenlenecek. Türkiye Ticaret Bakanlığının da desteklediği forumda, e-ihracat odağında oturumlar, workshoplar, birebir görüntülü görüşmeler ve işbirliği toplantıları düzenlenecek. Türkiye'nin ilk ve bu alandaki en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan forum, e-ihracat ile kalkınmanın desteklenmesi için tüm paydaşlara katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk firmaları, farklı ülkelerden firmalarla buluşacak

Forum, bu yıl koronavirüs pandemisi sürecinde e-ihracat ekosistemine destek olmak ve e-ihracatın kalkınması için ücretsiz ve online olarak düzenlenecek. Video konferans uygulaması DealRoom üzerinden gerçekleştirilecek online foruma, e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminden 15'ten fazla konuşmacı katılacak, 10'dan fazla workshop düzenlenecek. On binden fazla firmanın online katılımının beklendiği forumda 100'den fazla uluslararası firma yer alacak. İngiltere Ticaret Bakanlığı'nın davet ettiği İngiliz e-ticaret şirketleri de forumda yer alacak. İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden firmalar sanal stant açabilecek. Bu stantlarda Türk üreticiler ile yabancı firmalar arasında işbirliği görüşmeleri yapılabilecek. Tüm katılımcılar fiziksel bir etkinlikteymiş gibi birbirleriyle ve katımcı firmalarla birebir görüşebilecek, toplantı organize edebilecek.

Sınır ötesi e-ticaret ekosisteminin önemli isimlerinin yer alacağı forumun konuşmacılarından bazıları ise şöyle; WORLDEF Başkanı Ömer Nart, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alderman Emma Edhem, İngiltere Ticaret Bakanlığı Dealmaker Simon Spince, İngiltere'nin önemli pazaryerlerinden Elearning Marketplace Genel Müdürü Carolyn Lewis, İngiltere'nin en büyük online pazaryerlerinden Fruugo'dan CRO Sven Hakan Thyr ve Phil Booker, yurtdışındaki pazaryerlerine satış için entegrasyon sağlayan ChannelEngine CEO'su Jorrit Steinz, farklı ülkelerden firmaların İngiltere satış operasyonlarını yöneten London Bridge Project'ten Andrei Buecli (Amazon Operations Manager) ve Aaron Sarac (COO).

Paul Dwyer'den online moral konseri

Forumun sonunda İskoç müzisyen Paul Dwyer, katılımcılara online moral konseri verecek. Kendine özgü tarzı ile dünyanın dört bir yanında hayranı bulunan Dwyer, forum katılımcılarına sanal ortamda keyifli anlar yaşatacak. Ünlü müzisyen, Türkçe şarkılar da seslendirecek.

Ömer Nart: "Forum, e-ihracatçılara vizyon sunacak"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, İngiltere e-ticaret pazarının masaya yatırılacağı Online World E-Commerce Forum'un sınır ötesi e-ticaret kapasitesini arttırmak isteyen firmalar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. İngiltere'nin, e-ticaret kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Nart, “Forumda İngiltere pazarı özelinde e-ticaretle ilgili en güncel konular ele alınacak. Avrupa bölgesinde sınır ötesi e-ticaret imkanları da konuşulacak. Bu anlamda World E-Commerce Forum, e-ihracatçılar için büyük potansiyel taşıyan İngiltere'deki büyük pastadan pay almak isteyen firmalara rehber niteliği taşıyor. Brexit kararının ardından yaşanan geçiş dönemini e-ihracatçılarımızın çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu sebeple forum, e-ihracat yapmak isteyenlere bir vizyon sunacak ve ufuk açacak'' şeklinde konuştu.

Koronavirüs sebebiyle ertelenmişti

World E-Commerce Forum 2020, bu yıl 15 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Shangri-la Hotel'de düzenlenecekti ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelendi. Organizasyon partnerleri, bunun üzerine forumu online düzenleme kararı aldı. Online videolu konferans uygulaması DealRoom aracılığı ile yapılacak forum, bu çapta düzenlenecek ilk online etkinlik olacak.

Katılımcı firmalar

İngiltere Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organizasyon partneri olduğu forumu, Türkiye Ticaret Bakanlığı da destekliyor. Forumun katılımcı firmaları arasında şu şirketler bulunuyor; Digital Partners, London Bridge Project, AliExpress, Magnacca, Fruugo, ChannelEngine, Elearning Marketplace, Propars, Sefamerve, EY Parthenon, UND, PTS.