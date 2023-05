World Ecommerce Forum'a geri sayım başladı

Dünya e-ticaret sektörünün önde gelenlerini 10'uncu kez buluşturacak olan World Ecommerce Forum, 41 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Forum, 8-9-10 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu (WORLDEF) tarafından düzenlenen 10'uncu World E-Commerce Forum için geri sayım başladı. Forum, 8-9-10 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Her geçen gün beklenenin üzerinde katılım alan WORLDEF forumlarında, yine dünyanın öne çıkan firmaları misafir ediliyor. Türkiye'ye çıkarma yapacak e-ticaret paydaşları forum ile birlikte rakip firmaları tanırken, aynı zamanda iş birliği ve ortaklık için de fırsat yakalayacak. Aras Kargo ve ikas'ın ana sponsor olduğu etkinlikte, birbirinden cazip sürprizler de katılımcıları bekliyor. 300 milyar dolarlık hacmi bulunan markaları ve platformları buluşturan forumun, Türkiye'de 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması öngörülüyor.

2 milyar dolarlık iş hacmi

Yapılan açıklamaya göre, ‘E-Ticaretin Yeni Yüzyılı' temasının işleneceği forumda, 500'den fazla konuşmacı ve 400'den fazla firma stantlarıyla etkinliğe katılacak. 70 binden fazla Amazon ve Etsy satıcısı da forumda yer alacak. Ayrıca binlerce B2B iş birliğine ev sahipliği yapacak forum, global e-ticaret ekosisteminde 300 milyar dolarlık hacmi bulunan markalar ve platformları buluşturuyor. Forumun Türkiye'de oluşturacağı iş hacminin ise 2 milyar dolar olması bekleniyor.

“E-ticaret, ticaretin tam merkezine yerleşti”

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, etkinliğin sektörün geleceği için önemli bir rol oynayacağını belirtti. Nart, “E-ticaret, ticaretin tam merkezine yerleşti. Giderek ana akım ticaret modeli haline gelen e-ticarete artık hiç kimse duyarsız değil. Birçok ülkede e-ticaret ile ilgili kanunlar güncelleniyor, yeni düzenlemeler ve yönetmelikler çıkarılıyor. Bunlarla birlikte e-ticaret, gelişen teknoloji ile evriliyor. Metaverse, yapay zeka, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar, e-ticareti de dönüştürüyor. Bu noktada sürdürülebilirlik, kârlılık, lojistik ve tüketici alışkanlıkları gibi birçok konu e-ticaret ekosisteminin önüne çıkıyor. Bu gerçekler ortadayken WORLDEF olarak ekosistemde sürdürülebilir bir dengenin kurulması için önemli bir misyonu yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Etkinlik benzersiz bir konsepte sahip”

Nart, e-ticaret ekosisteminin karşılaştığı sorunların tartışılacağı forumda, sektör paydaşlarının bir araya geleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sektörün geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Forumda, ekosistemin mevcut ve gelecekteki sorunları enine boyuna ele alınacak; cevapsız kalan sorular yanıt bulacak. E-ticaret ve e-ihracat odaklı etkinliklerimiz arasında global bir prestijli olan World E-Commerce Forum'da; global markalardan pazaryeri satıcılarına, e-ticaret perakendecilerinden pazaryerlerine, servis sağlayıcılardan girişimcilere, yatırımcılardan üreticilere, toptancılardan tedarikçilere kadar ekosistemin tüm paydaşları bir araya geliyor. Benzersiz bir konseptte düzenlediğimiz etkinlik, B2B iş birlikteliklerine de ev sahipliği yapacak. E-ticaret markalarının yurt içinde ve yurt dışında büyümesi için çok önemli bir fırsat olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.”

New York Ticaret Odası Başkanı da Forum'da

Etkinlik kapsamında New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin başkanlığındaki bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Etkinlikte yer almak için sabırsızlandıklarını ifade eden New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, “Türkiye'deki tüm dostlarıma selamlar. Haziran ayında World Ecommerce Forum'da yer almayı dört gözle bekliyoruz. Hepinizi orada görmeyi umuyorum. Harika bir üç günlük etkinlik olacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Nart ise, New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin forumun onur konuğu olacağını kaydetti. Amerika temaslarında New York Ticaret Odası'nda büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Nart, “Mark Jaffe, yapabileceğimiz iş birlikleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'ye özel bir ilgileri var. Özellikle Türk e-ticaret firmaları ile New York Ticaret Odası üyesi firmaların bir araya gelmesini arzu ediyorlar. Bunun ilk adımını haziran ayında düzenleyeceğimiz forumla atıyoruz” diye konuştu.

Forumda düzenlenecek etkinlikler şöyle açıklandı:

Serdar Kuzuloğlu, Özgür Demirtaş ve daha pek çok isim

Etkinliğin sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Oylum Talu üstlenecek. Forum'da Türkiye'de 1995'ten beri teknolojinin, trendlerin ve dönüşümün izini süren gazeteci Serdar Kuzuluoğlu, tüm dünyada saygınlık kazanmış Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ülkemizin en etkili ekonomistlerinden İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Forum, aynı zamanda TESLA Türkiye CEO'su Kemal Geçer, Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum, ARAS Kargo CEO'su Carsten Wallman, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, ikas CEO'su Mustafa Namoğlu, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, ShopiVerse CEO'su Orxan Isayev ve daha birçok ismi ağırlayacak.

41 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi

Etkinliğe 41 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Eşzamanlı 10 sahnenin kurulacağı dev etkinlikte 542'nin üzerinde konuşmacı yer alacak. Ziyaretçiler e-ticarette büyümek için yapılacak kritik hamleleri, seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını, sektörün profesyonellerinden birebir dinleyebilecek.

Global B2B iş birliği fırsatları

E-ticaret ve e-ihracat yapan ya da yapmak isteyen üretici ve satıcılar için eşsiz iş birliği fırsatları sunacak etkinlikte, 200'ün üzerinde ‘B2B Masa', 400'den fazla stant konumlanacak.

Forum, B2B Eşleştirme Sistemi ile global iş birliklerine ev sahipliği yapacak. Katılımcılara birlikte çalışabilecekleri iş ortaklarıyla buluşma fırsatı yakalayıp, birebir görüşmeler ile beklentileri ve hedeflerini konuşma imkanı sunacak. Katılımcılar sektörün önde gelen, tanınmış global marka, şirket ve pazaryerleriyle aynı masada oturma fırsatı bulacak.

Unutulmaz deneyim alanları ve sürprizler

Forum'da canlı yayınlar, etkinlikler ve sürprizlerle dolu alanlar katılımcılara unutulmaz deneyimler ve anlar yaşatacak.

'E-Ticaretin Yeni Yüzyılı'

Forum, ‘E-Ticaretin Yeni Yüzyılı' teması ile e-ticaretin geleceğini ziyaretçilere anlatmayı hedefliyor. Ziyaretçiler NFC, yapay zeka, müşteri sadakati, arttırılmış gerçeklik gibi trendlerin çoğuyla ilgili müşteri deneyimini iyileştirip daha fazla satış yapma konusunda, dijital pazarlamacılardan servis sağlayıcılara, hizmet sağlayıcılardan yazılımcılara kadar farklı iş kollarından görüşebileceği binlerce katılımcı ile iş birliği imkanı yakalayacak.

Yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen pazaryerleri, sevilen perakende markaları, .com perakendecileri, e-ticaret ve e-ihracatın önemli paydaşı olan lojistik sağlayıcılar ve servis sağlayıcılar, yatırımcılar Forum'da kuvvetli şekilde yer alacak. Katılan şirketlerin üst düzey yöneticileri ise etkinliğe konuşmalarıyla vizyon katacak.

Ekosistemin tartışacağı başlıklar

E-ticaret ve e-ihracat alanına ilişkin kavramsal ve pratik tartışmaların yapılacağı panellerde birbirinden önemli ve ufuk açıcı başlık, sektör profesyonelleri tarafından ele alınacak. 250'nin üzerinde konu başlığıyla sektörün nabzını tutacak olan World Ecommerce Forum konu başlıkları ile de dikkat çekiyor. Forumda e-ihracat devlet teşvikleri, dijitalleşen dünyada e-ticaret, dijital perakendenin sentezi yeni e-ticaret yasası, e-ticaret depolarının geleceği, yapay zeka ve chatbot uygulamaları, D2C E-Ticaret ve B2C E-Ticaret, super app'ler, blokchain teknolojisi, kripto paralar, markalaşma, dijital pazarlama, Amazon ve Etsy satışları, niş pazarlama stratejileri, vaka analizleri, global pazarlar, pazaryerleri, fintech sektörü, e-ticaret finansman modelleri, başarı hikayeleri ve daha birçok konu masaya yatırılacak.

Alibaba'dan Zalando'ya dev markalar

Çin merkezli Alibaba'dan Avrupa'nın en büyük pazaryeri Zalando'ya, Rusya'nın e- ticaret devi Ozon'dan Letonya merkezli pazaryeri Joom'a, İngiltere'nin en büyüğü Fruugo'dan Polonya Merkezli Allegro'ya kadar dünya e-ticaret devlerinin katılacağı forumda, global pazaryerleri bulunacak.

Trendyol, Hepsiburada, Vartabi gibi Türkiye'nin e-ticaret lideri şirketlerinin de katılacağı forumda, çok sayıda global markanın ise temsilcileri yer alacak.