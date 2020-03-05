WORLDEF Başkanı Nart, Brexit'in e-ihracata olası etkilerini anlattı

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 15 Nisan 2020'de düzenlenecek forum öncesi Brexit ve İngiltere pazarının Türk e-ihracatçılar için seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen kurumların uluslararası pazarlarda var olmalarına ve rekabet etmelerine rehberlik etmek amacıyla kurulan uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF, 15 Nisan 2020 tarihinde İngiltere Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle World E-Commerce Forum başlıklı bir etkinlik düzenliyor. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, etkinlik öncesi Brexit'le ilgili gelişmelerin e-ticaret üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Özellikle Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması süreci olan Brexit'in ve son aylarda dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs'ün etkilerine dikkat çeken Ömer Nart, Brexit geçiş döneminin ardından e-ihracat için yeni düzenlemeler yapılacağını ve İngiltere pazarının Türk e-ihracatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

İngiltere, 31 Ocak 2020 tarihinde AB'den resmen ayrıldı. Ülkeler arası ticari ilişkilerde Avrupa Birliği (AB) normlarını uygulayan İngiltere'de Brexit sebebiyle bazı belirsizlikler ortaya çıktı. İngiltere'ye sınır ötesi e-ticaret veya e-ihracat yapan birçok şirket Brexit'in satışlarını nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı. WORDLEF Başkanı Ömer Nart, Brexit'in, İngiltere'ye sınır ötesi e-ticarete etkilerini değerlendirdi.

Nart, WORLDEF'in İngiltere Ticaret Bakanlığı ile 15 Nisan 2020 tarihinde ortaklaşa düzenleyeceği World E-Commerce Forum'da Brexit ile birlikte koronovisürün ortaya çıkardığı yeni durumun da ele alınacağını söyledi.

"E-ihracat ürünlerinin standartları değişecek"

Ömer Nart, Brexit süreci sonrası Türkiye'den Birleşik Krallık'a e-ihracatta bazı teknik mevzuat ve gümrük düzenlemeleri yapılacağını hatırlatarak, İngiltere pazarına e-ihracat yoluyla arz edilecek ürünlerle ilgili standartların değişebileceğini ifade etti.

Nart, şunları kaydetti; "Türkiye'den birçok firmanın İngiltereli firmalarla ticari ilişkileri var. Geleneksel ticaret dışında sınır ötesi e-ticaret yoluyla ticaretimiz artan bir ivme sergiliyor. Ancak Brexit, İngiltere'ye e-ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalar için yeni bir başlangıç olacak. Bu ülkeye AB standartlarında sınır ötesi e-ticaret yapılırken şimdi oyunun kuralları değişiyor. İngiltere'nin bu değişim sürecinde objektif ve yapıcı adımlar atacağına inanıyorum."

"Brexit geçiş dönemini çok iyi değerlendirmek lazım"

Brexit geçiş döneminin kritik bir süreç olarak değerlendiren WORLDEF Başkanı, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni süreçte gümrük ve lojistik uygulamalarında bazı düzenlemeler yapılacak. Brexit geçiş dönemini çok iyi değerlendirmek ve yapılacak düzenlemelere göre yeni ticari yapıya ayak uydurmak gerekiyor. Geçiş döneminin bitmesine 10 aylık bir süre var. Yani 2021'de İngiltere'de yeni e-ihracat kuralları göreceğiz. İngiltere pazarında oyuncu olan her e-ihracat firmasının bunu öngörerek hareket etmesi önem arz ediyor."

WORDLEF Başkanı Nart, İngiltere pazarını hedefleyen e-ihracat firmalarına şu önerilerde bulundu; "İngiltere pazarını odağına alan firmaların, Brexit sonrası sınır ötesi e-ticaret operasyonlarında proaktif adımlar atması gerekecek. Bu sürece önceden hazırlanmak e-ihracat şirketlerinin dezavantajlarını azaltarak, rekabet avantajı sağlayacaktır. E-ihracat firmalarına tavsiyem; Brexit sürecini iyi takip ederek, yeni sürece hızlıca adapte olmalarıdır. Özellikle lojistik ve gümrük süreçlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pazarlama kampanyaları da gözden geçirilmeli. Brexit sonrası yeni e-ihracat düzenlemelerine esnek ve hızlı bir şekilde adapte olabilen şirketler daha avantajlı olacaktır. Böylece İngiltere pazarında oyuncu olabileceklerdir."

"World E-Commerce Forum'da Brexit ve Koronavirüs de ele alınacak"

Ömer Nart, WORLDEF'in, 15 Nisan'da İngiltere Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa İstanbul'da düzenleyeceği World E-Commerce Forum'un Brexit sonrası süreci yakından öğrenmek isteyen e-ihracat firmaları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Brexit'in de ele alınacağı forumun ana temasının 'İngiltere e-ticaret pazarı' olacağını kaydeden Ömer Nart, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs sonrası Türkiye'nin İngiltere için güçlü ve güvenilir bir tedarikçi konumuna geldiğini belirtti.

WORLDEF Başkanı, e-ihracat firmalarının İstanbul'daki forumda Koronavirüs'ün ortaya çıkardığı yeni ticari durum da dahil olmak üzere İngiltere pazarı ile ilgili birçok konuyu İngiltere'den gelecek e-ticaret uzmanlarından dinleme ve işbirlikleri yapma fırsatı bulacaklarını vurguladı. Nart, WORLDEF olarak özellikle Brexit sonrası süreci yakından takip ettiklerini ve İngiltere Ticaret Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını da sözlerine ekledi.