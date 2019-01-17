WorldStar 2019'dan Türkiye'ye 22 ödül

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2019 Yarışması'nda Türkiye 22 ödül birden kazandı. Türkiye bu sonuçla en çok ödülü alan ikinci ülke oldu.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 2019'un sonuçları açıklandı. 33 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 319 başvurunun olduğu WorldStar 2019'da Türkiye'ye 22 ödül birden geldi. En fazla ödül alan üç ülke 26 ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye ve 21 ödülle Çin olarak sıralandı. Yarışmanın özel ödülleri olan Başkan Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise kısa bir süre içerisinde açıklanacak. Ödül kazanan firmalar ödüllerini 15 Mayıs 2019'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenecek ödül töreninde alacak.

Türkiye'in yükselişi sürüyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bir önceki sene Türkiye'nin 5 ödül aldığını, 2019'da ise bu sayıyı 22'ye çıkardığını belirterek, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şirketleri tebrik eden Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün küresel alandaki yükselişinin sürdüğünü kaydetti.

Türkiye ambalaj sektörünün Avrasya'nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüdüğünü ve katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Sarıbekir, bu gibi yarışmalardan gelen ödüllerin Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 8'incisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasına da değinen Sarıbekir, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması olduğuna dikkat çekti. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattıklarına işaret eden Sarıbekir, kazananların Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu'nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerini ifade etti.