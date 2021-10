"Wyndham her şey dahil konseptli yeni markasını tanıttı"

Küresel otel şirketi Wyndham, Meksika ve Karayipler'deki gözde tatil bölgelerinin önde gelen her şey dahil resort tesis sahibi, işletmeci ve proje geliştirici şirketi Playa Hotels & Resorts ile birlikte, yeni bir her şey dahil resort markası olan Wyndham Alltra'yı hayata geçirdiklerini duyurdu.

95'e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren dünyanın en büyük otel şirketlerinden Wyndham Hotels & Resorts Wyndham Alltra'yı tanıttı. Wyndham çatısı altındaki marka sayısı 22'ye yükselmiş oldu .

Wyndham Alltra markası altındaki ilk iki resort tesis Wyndham Alltra Cancun ve Wyndham Alltra Playa del Carmen'de şu anda renovasyon çalışmaları devam ediyor. Açık olmayı sürdüren iki otelde renovasyon çalışmaları Aralık 2021'deki tatil sezonuna kadar tamamlanmış olduğunda, faaliyetlerine birer Wyndham Alltra resort tesisi olarak devam edecekler.

Bu iki otel, Wyndham'ın Playa'nın şu anda faaliyet gösterdiği Karayipler ve Meksika'daki üst-orta sınıf her şey dahil resort sektöründe şirket ile yaptığı stratejik iş ortaklığı çerçevesinde geliştirilecek çok sayıda projeden ilk ikisini oluşturuyor.

Wyndham Hotels & Resorts Başkanı ve CEO'su Geoffrey A. Ballotti, "Wyndham Alltra, yılda ağırladığımız 150 milyondan fazla misafirimizin pek çoğunu her şey dahil konseptindeki ilk markamızla tanıştıracak. Birinci sınıf deniz kenarı ziyaret noktalarında önde gelen bir resort tesis sahibi, işletmeci ve proje geliştirici şirket ile ortaklık yapmamız sayesinde misafirlerimiz ve 80 milyondan fazla Wyndham Rewards üyemiz, harika bir her şey dahil konaklama deneyimine hemen erişebilecek. Üyelerimiz, Wyndham Rewards puanlarını Wyndham Alltra resort tesislerindeki yeni her şey dahil tatil deneyimleri için harcayabilecek ve buralardaki konaklamalarında puan kazanabilecek" dedi.

Playa Hotels & Resorts Başkanı ve CEO'su Bruce Wardinski, "Bugün açıkladığımız iş birliği, Wyndham'ın güçlü dağıtım kapasitesi ve ödüllü sadakat programını, bizim her şey dahil alanında kanıtladığımız uzmanlığımızla bir araya getiriyor. Birlikte, ilk kez her şey dahil konseptinde konaklayacak daha fazla misafire ulaşmak için, üst-orta segment resortlar alanında yeni bir deneyimin startını veriyoruz" dedi.