XCMG Machinery, depremde acil kurtarmaya yardımcı olduğunu açıkladı

Depremin ardından yurtiçi ve yurtdışından birçok arama kurtarma ekibi deprem bölgesine sevk edilmişti. XCMG Machinery, acil kurtarmaya yardımcı olduğunu duyurdu.

6 Şubat tarihinde bölgeyi vuran ve 1939'dan bu yana Türkiye'deki en büyük depremler olan iki depremin ardından Türkiye'ye acil yardımlar sağlandı. Yapılan açıklamaya göre XCMG Türkiye şirketi, depremin hemen ardından XCMG Machinery Başkan Yardımcısı ve XCMG Import & Export Genel Müdürü Liu Jiansen liderliğinde bir acil kurtarma grubu kuruldu. Grup ön saflarla yakın temas halinde olup, günün her saati kurtarma ekipleri sevk etti. Şirketin Türkiye'de yaklaşık 600 adet ekskavatörü bulunuyor. Şirket, afet bölgesine yardım götürmek üzere Gaziantep yakınlarında konuşlandırılan üç adet XCMG ekskavatörünü koordine ederken, acil durum müdahale protokolünü derhal etkinleştirerek yerel durumu şirketin merkezine bildirdi.

Şirketin deprem bölgesindeki kurtarma çalışmaları şöyle açıklandı:

7 Şubat tarihinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılmış üç katlı bir binada üç kişilik bir aile enkaz altında kaldı. Şirket, kurtarma görevi için anında bir ekskavatör gönderdi, 8 saat kesintisiz çalışmayla, operatör Kerim Cesur çöken zemini, tuğlaları ve inşaat demirlerini dikkatli bir şekilde kaldırdı ve aileyi başarıyla kurtardı.

8 Şubat tarihinde, şirketin kurtarma ekibi, düşük sıcaklıkta dondurucu yağmurla birlikte deprem nedeniyle yolların ciddi şekilde hasar gördüğü en ücra bölgelerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan kentine 20 saat yolculuk yaptı. Operator Nevrez Ünsal çöken iki binada mahsur kalan iki sakini kurtardı.

Aynı gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen ve ilk müdahaleyi yapan şirketin operatörleri baba-oğul Talip Öztürk ve Emre Öztürk, enkaz altında kalan bir çocuğu kurtarmak için10 saatin üzerinde çalıştı.

Şirket, ilk depremden sonraki 5 saat içinde ekskavatörleri, vinçleri ve yükleyicileri yerleştirmek ve operatörleri yardım sağlamak üzere ayarlamak için yerel müşteriler ve bayilerle çalışırken; battaniye, bebek ürünleri, hijyen malzemeleri ve daha fazlasını içeren toplam 50 bin TL'yi aşan ilk parti kurtarma malzemelerini satın aldı ve en çok etkilenen bölgeye tek seferde teslim etti.

Konu hakkında XCMG Türkiye Ülke Müdürü Liting Jin, "Bunun yanında, Türkiye'deki inşaat makineleri derneğine de katıldık ve acil kurtarmaya her an yanıt vermeye hazır olarak yerel makamlarla anlaşma sağladık. Türk hükümeti tüm el arabaları ve nakliye araçlarını talep etti, şirketimizin ekipmanı kurtarmaya yardımcı olmak için afet bölgelerine ulaştı. Daha fazla destek sağlamak için Türkiye'deki müşterilerimizle de koordinasyon halindeyiz."