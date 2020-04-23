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Yaani 23 Nisan'ı unutmadı

Turkcell’in geliştirdiği yerli internet tarayıcısı ve arama motoru Yaani, giriş sayfasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir logo yerleştirdi.

Turkcell'in geliştirdiği yerli internet tarayıcısı ve arama motoru Yaani, giriş sayfasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo yerleştirdi.



Türkiye'nin yerli tarayıcısı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo hazırladı. Daha önce de kullanıcılarına önemli günlerde ve yıldönümlerinde özel gün logosu hazırlayan Yaani'nin 23 Nisan için tasarlanan özel logosu açılış sayfasındaki yerini aldı.


Bugüne kadar 10 milyondan fazla indirilen Yaani'nin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılarına özel e-posta platformu YaaniMail ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında hizmete girmişti.

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