Yaani'den 23 Nisan'a özel gün logosu

Türkiye'nin tarayıcı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için giriş sayfasına bir özel gün logosu hazırladı.

Türkçe altyapısı sayesinde yerel içeriklere öncelik veren Türkiye'nin tarayıcı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo hazırladı. Geçtiğimiz yıllarda da kullanıcılarına önemli günlerde ve yıldönümlerinde logolar hazırlayan Yaani'nin 23 Nisan için hazırladığı özel logo açılış sayfasında yer aldı.

Yaani ana sayfasındaki özel gün logosunda, dünya çocukları resmedildi. Ulusal kıyafetleriyle salıncaklarda sallanan çocukların yer aldığı logonun üzerine tıklanmasıyla dünyanın ilk çocuk bayramı 23 Nisan'a ilişkin bilgilere ve haberlere ulaşılabiliyor.

Yaani özel logo uygulamaları ile önemli günlere ve kültürel olaylara yer vererek dikkati çekmeyi hedefliyor. Yaani kullanıcıları, özel tasarımlı bu logoların üstüne tıklayarak o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere kolayca erişebiliyor.