Yabancı dil eğitimi, sosyal medyada yaygınlaşıyor

Yakın bir gelecekte yabancı dil eğitiminin neredeyse tamamının online platformlardan yapılacağını öngören yabancı dil eğitim uzmanı Aykut Güven, “Bu alan insanların eğitime ulaşmasının önündeki engelleri neredeyse sıfırlıyor” dedi.

Yüzyüze eğitime ulaşmak için özellikle büyükşehirlerde yaşanan sıkıntıların neredeyse tamamını ortadan kaldıran online yabancı dil eğitimlerinin yakın bir gelecekte hayatımızın kopmaz bir parçası olacağını söyleyen Güven, online yabancı dil eğitimi yüzyüze eğitime ulaşmak için yaşanan sıkıntıların tamamını ortadan kaldırmakta olduğunu belirtti. Güven, "Artık sosyal medya platformlarından yapılan eğitim artık hayatımızın kopmaz bir parçası öyle ki yakın bir gelecekte tüm yabancı dil eğitimlerinin online olarak yapılacağını öngörüyorum" dedi.