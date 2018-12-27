Yabancı dil eğitimine Türk mühendislerden yapay zeka desteği

Türkiye, İngilizce dil eğitimi süresinde dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumunda bulunurken, bir öğrenci, ilkokuldan itibaren 12 yıl boyunca bin saatten fazla İngilizce eğitimi aldığı belirtiliyor. Buna rağmen, uluslararası dil okullarından EF Education First tarafından ana dili İngilizce olmayan 88 ülke arasında gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sıralamasına göre, Türkiye 73'inci sırada 'çok düşük yeterlilik' bandında yer aldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; geleneksel öğretim metotlarının 'one-size-fits-all' (her bireyi aynı kabul etmek ve aynı ders materyalini sunmak) yaklaşımı dil öğrenmenin önündeki engellerden biri olmaya devam edecek. Öte yandan hızla gelişen yapay zeka teknolojileri eğitim süreçlerine de dahil olacak.

İngilizce öğrenme platformlarından WEXT, Oxford University Press içerikleriyle yapay zekayı birleştirerek yeni nesil kişiselleştirilmiş İngilizce öğrenme metodu ortaya koyacağını bildirdi. Platfomun kurucusu Ali Uzunyolcu, bu durumun temel nedeninin bireylerin öğrenme farklılıklarını dikkate almayan yöntemler, motivasyon düşüklüğü, zaman ve mekan zorunluluğu, öğrenme sürecinde bireye özgü geri bildirim olmayışı olduğunu ifade etti.

Yabancı dil eğitiminde dinleme ve konuşma, okuma ve yazma, dil bilgisi ve kelime bilgisi becerilerinin bir bütün olduğunun altını çizen Uzunyolcu, “Türkiye'de İngilizce öğrenimi söz konusu olduğunda akla gelen ilk beceri konuşma pratiğidir. Bu noktada göz ardı ettiğimiz husus ise yeterli düzeyde dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve okuma becerilerimizi geliştirmedikçe istenilen seviyede konuşma yetilerine sahip olamayacağımızdır. Bu çerçevede tüm dil becerilerinin bütünleşik olarak sunulduğu, teknoloji destekli kişiselleştirilmiş bir dil öğrenme yöntemi ile daha hızlı ve etkili bir şekilde başarının yakalanması mümkün. Bu noktada yapay zeka sayısız veriyi analiz ederek bireylerin farklılıklarını tespit ederek yol gösterici oluyor” dedi.

Hedef, yerli kaynaklarla dünyaya İngilizce öğretmek

2018 yılının Eylül ayında hizmete sunulan şirketin, ilk 4 ay içerisinde 10 binden fazla kullanıcıya ulaştığını belirten Ali Uzunyolcu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu hızlı büyüme sonucunda uluslararası pazarlara açılmak için çalışmalara başladık. Gelen talepler doğrultusunda öncelikle Rusya, İtalya, Malezya ve Slovakya'ya odaklandık. Yenilikçi öğrenme modeliyle WEXT, Türkiye'den çıkıp uluslararası pazara açılan İngilizce dil öğrenme platformlarından birisi olmaya aday".