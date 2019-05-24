Yabancı turist Bodrum'dan vazgeçmiyor

Türkiye'ye gelen Avrupalı turist sayısında önemli oranlarda artış yaşanıyor. Özellikle kıta Avrupa'sından Türkiye'ye giriş yapan yabancı turist sayısında yaşanan artış Ortadoğu'dan gelen turist sayısını geride bırakmış durumda.

Türkiye, turizm sektöründen 2018 yılında 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar gelir elde etti. Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılında 46 milyon 112 bin 592'ye ulaşırken, turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 12,3 arttı. 2019 yılının ilk beş ayında ise Türkiye'ye gelen Avrupalı turist sayısında önemli oranlarda artış yaşanıyor. Özellikle kıta Avrupa'sından Türkiye'ye giriş yapan yabancı turist sayısında yaşanan artış Ortadoğu'dan gelen turist sayısını geride bırakmış durumda.

“Türkiye'deki 25. yılımızı kutluyoruz”

Tüm dünyada 16 ülkede, 60 tesisi bulunan Hapimag'in tüm otelleri ve misafirleri devre tatil sistemi ile birbirine bağlanmış durumda. Ancak Bodrum'daki otelin tüm Hapimag tesislerinden farkı ise tatil köyü konseptinin yanı sıra bir de otel bölümünün bulunması. Hapimag'in otel tarafı ise yabancı turistlerin yoğun rezervasyonu ile neredeyse sezonu kapamak üzere. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ziyaretinde özel bir basın buluşması gerçekleştiren Hapimag CEO'su Hassan Kadbi, “Türkiye'deki 25'inci yılımızı kutluyoruz. Hapimag Sea Garden Resort, Bodrum'da Mart 1994 yılında hizmet vermeye başladı. Misafirlerimizle süren çeyrek asırlık bu birlikteliğimizin daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum. Tesisimiz 12 ay açık kalan işletme faaliyetiyle Türk turizminin ön önemli değer taşlarından biri konumunda. Sea Garden markası birçok genç turizmcinin yetişmesine vesile olurken misafirlerine de unutulmaz tatil anıları yaşatmayı sürdürüyor” dedi.

“Avrupa'dan da Uzakdoğu'dan da misafirimiz var”

Kadbi, sözlerine şöyle devam etti: “Bodrum'daki tesisimiz yurtdışından büyük ilgi görüyor. Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden binlerce misafir ağırlıyoruz. Örneğin bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin'den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşıyoruz. Şu ana kadar doluluk oranlarımızın önemli miktarını Çinli misafirlerimizin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İtalya'dan yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya'dan Bodrum'a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Tur sayılarının artmasıyla tek gecelik konaklamalarda artışlar yaşadık. Bunun yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor. Buna ek olarak Ortadoğu ülkelerinden Bodrum'a direk uçuşların artması bu bölgedeki ülkelerden de talepler almamızı sağladı. Bodrum'daki tesisimizde yerli ve yabancı tüm misafirlerimiz için İsviçre'nin profesyonel otelcilik anlayışı ile Türk misafirperverliğini harmanlayarak akıllardan uzun yıllar çıkmayacak bir tatil deneyimi yaşatıyoruz. Böylece her geçen yıl daha fazla talep görüyoruz ve büyümemizi sürdürüyoruz” dedi

“50 milyon hedefi geçilebilir”

Turizm sektörü adında ilk çeyrek rakamları sektör adına fazlasıyla umut verici olduğunu ifade eden Kadbi, “2019 yılı iyi gidiyor ve geçen seneye kıyasla Türkiye genelinde yeni bir rekor yılı olmasını öngörüyoruz. 50 milyonluk hedefi yakalamak ve üzerine çıkmak zor olmayacak. Özellikle Avrupalı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi artarak devam ediyor.Tesislerdeki talep ve ön rezervasyonlardan Avrupalı turistler açısından daha parlak bir sene olacağına işaret ediyor.Dünyada her yıl ortalama 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye gidiyor, seyahat ediyor. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra jeopolitik konumuyla da dünyanın en büyük köprülerinden biri olan Türkiye, geçen yıl 46 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Dünyadaki turist sayısının en az yüzde 10'unu Türkiye'ye çekmek gerekiyor. Bunun için de sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen politikaları hayata geçirmek lazım” dedi.