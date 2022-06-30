Yabancı turistlerden diş estetiğinde ‘Hollywood Smile' ilgisi

Bir çok ünlü isim olmak üzere özellikle yabancı turistler tarafından da çokça tercih edilen ‘Hollywood Smile' ( Hollywood Gülüşü ) diş estetiğinde yeni trend haline geldi. Günden güne popülaritesini artıran ve gülüş estetiğin tedavisi olan bu yöntem hakkında uzmanından açıklama geldi.

Hollywood starlarının parlak ve muhteşem gülüşlerinden esinlenilerek yapılan ve günden güne popülaritesini artıran ‘Hollywood Smile', Türkiye'ye gelen yabancı turistler tarafından çokça tercih ediliyor. Gülüş estetiği tedavisi olan bu yöntem, hastaların diş, diş eti, çene ve dudak yapılarını inceleyerek, en uygun gülüşün tasarlanmasını amaçlıyor.

Hollywood gülüşü etkisini elde etmek için sadece beyaz dişlerin yeterli olmadığını ifade eden Diş Hekimi Demet Ebru Yıldız Ata, Diş etlerinin sağlıklı görüntüsü ve dişlerin orantısının da oldukça önemli olduğunu, bu uygulamanın bir diğer adının ise 'Hollywood Smile' olarak bilindiğini ve yurt dışından gelen hastalarımızın da en çok bu yöntemi tercih ettiğini söyledi.

Uygulanan bu tedavi yönteminin kliniklerde profesyonel kişiler tarafından yapılmasının önemini aktaran Diş Hekimi Demet Ebru Yıldız Ata, “Diş beyazlatma dişe yapılan bir makyajdır. Kendi diş renginin tonu 2 veya 4 ton daha açılabilir. Bizim tavsiyemiz bu tedavinin kliniklerde profesyonel eller tarafından yapılması. Evde ve ofiste uygulanan olarak 2 tip uygulanır. Ofiste uygulanan tipi diş hekimi tarafından 20 dakikada yapılan bir tedavi şeklidir. Hastanın beklentisine göre 2 veya 3 seansta dişler daha da beyazlatılabilir. Evde yapılan tipi de yine diş hekimi kontrolünde ağza göre plaklar yapılmalıdır. Hastaya nasıl uygulayacağı konusunda diş hekimi tarafından anlatılmalıdır. Bizim tavsiyemiz bunun diş hekimi kontrolünde yapılmasıdır. Çünkü evde yapılan uygulamalarda yanlışlıklar olabiliyor” dedi.

‘Yurt dışından gelen hastaların ‘Hollywood Smile' isteği

Son zamanlarda özellikle yurt dışından gelen hastalarımızın ‘Hollywood Smile' tedavisine ilgi gösterdiğini kaydeden Ata, “Yurt dışından gelen hastalarımızın yaz ayına da girmemiz nedeniyle estetik talebi oluyor. Herkes daha güzel dişlerle gülümsemek istiyor. Estetik üzerine ‘Hollywood Smile' yani gülüş tasarımları kısa vadede en çok talep aldığımız diş beyazlatma yöntemi. Çünkü bu işlemle çok kısa sürede sonuç alıyoruz. ‘Hollywood Smile' tedavisinde önce hastamızın fotoğraflarını alıyoruz. Bilgisayar üzerinde dijital olarak bunları tasarlayarak hastamıza gösteriyoruz. Hastamız beğendiği takdirde işleme başlayıp aynı şekilde tedaviyi sonlandırıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Diş tedavisi uzman kontrolünde yapılmalı'

Klinik haricinde diş beyazlatma yönteminin sağlıklı olmadığını ve tavsiye etmediğini kaydeden Ata, “Bu tedavinin tamamen uzman kontrolünde yapılması gerekiyor. Bütün diş tedavilerinin estetik amaçlı dahi olsa uzman kişiler tarafından bu konuda eğitim almış kişiler tarafından diş hekimleri kontrolünde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Güzel olacak diye daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Tatile gitmeden önce mutlaka diş hekiminizi ziyaret edilmesi gerektiğini tavsiyesinde bulunan Ata, “Tatilde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için, muhtemel çürüklerin tespit edilmesi ve estetik olarak kendimizi daha iyi hissedeceksek bu tedavilerin yapılmasını tavsiye ediyorum” dedi.