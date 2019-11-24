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Yabancı uyruklu kadın uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Zeytinburnu’nda, yabancı uyruklu kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü.

Zeytinburnu'nda, yabancı uyruklu kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.


Olay, saat 05.30 sularında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 5 katıl binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı. Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı. 5-6 tane balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. Kocası kanlar içinde kalan kadın daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polis haber vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis, ekipleri Hasan Ö'nün kanlar içinde yattığını gördü.


Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu alarak koruma altın aldı.


Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.

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