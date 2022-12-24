Yabancıların düğün tercihi Türkiye oldu

Mayıs ve Haziran aylarında düğün salonlarında ve Boğaz çevresindeki mekanlarda rezervasyonlar doldu. Organizasyon firması sahibi Mustafa Bozkurt, yerli vatandaşların ise düğün alanı bulmakta zorluk çektiğini belirtti.

Yeni yıla sayılı günler kala düğün sektöründe de yoğunluk devam ediyor. Özellikle yurt dışından gelerek Türkiye'de düğün yapmak isteyen yabancıların talepleri sonrası salonlarda önümüzdeki aylar için rezervasyonlar neredeyse dolmuş durumda. Yabancıların özellikle boğaz çevresinde bulunan salonlara olan yoğun ilgisi yerli vatandaşlar içinse yer bulamama sorununu beraberinde getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan organizasyon firması sahibi Mustafa Bozkurt ise Mayıs ve Haziran ayı için İstanbul'da rezervasyonların dolduğunu belirtti.

“Yabancılar Türkiye'ye çok fazla ilgi gösterdiği için yer bulmakta zorlanıyoruz”

Rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu belirten organizasyon firması sahibi Mustafa Bozkurt, “Çok yoğun bir düğün talebiyle karşı karşıyayız. Özellikle yabancılar Türkiye'ye çok fazla ilgi gösterdiği için yer bulmakta zorlanıyoruz. Boğaz hatları hemen hemen hafta sonları dolmuş durumda. Yerli vatandaş ise yer bulmakta zorluk çekiyor. Avrupalılar kendi ülkelerinde yapamayacakları düğünleri burada konaklamasıyla organizasyonuyla çok daha uygun fiyata yapıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinden, Hindistan'dan, Lübnan'dan, Arap ülkelerinden çok fazla bir talep var. Dolayısıyla da bizim vatandaşımız düğün alanı bulmakta zorlanıyor. Mayıs ve Haziran ayları şimdiden dolmuş durumda. Bizim tavsiyemiz şimdiden yerlerini ayırtsınlar” dedi.

“Gümüş ve rose renkler ön planda olacak”

Yeni yılda organizasyon modasının da değiştiğini belirten Bozkurt, “Kadınların sosyal medya kullanım alışkanlığı erkeklerin işini zorlaştırıyor, bütçeleri arttırıyor. Yeni yılda organizasyonlarda canlı çiçekleri çok fazla göreceğiz. Yine yüksek şamdanlar yeni dönemde öne çıkacak. Gümüş ve rose renkler ön planda olacak” diye konuştu.