Yabancıların Türk ekonomisine güveni tam

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, dental alanda dünyanın en büyük üçüncü fuarı olan IDEX'te bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru kırıldığını belirterek, "Yakın coğrafyadan, Avrupa'dan, Balkanlar'dan ve Latin Amerika'dan 3 bin 120 yabancı fuar için İstanbul'a geldi. IDEX 2019'da yaklaşık 130 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti” dedi.

Ali Çakır, “3 binin üzerinde yabancı ziyaretçi dahil toplamda 26 bin iş insanını İstanbul'da ağırladık. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış hem katılımcılarımızı hem de bizleri mutlu etti. 130 milyon dolarlık ticaret hacmi, yabancıların Türk ekonomisine ve Türk dental sektörünün son teknoloji ürünlerine duyduğu güvenin açık bir göstergesi. Özellikle yerli üretim ve ihracat özelinde 2023 hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Sektörümüz gelecek dört yılın sonunda iki kat büyüme kaydedecek” dedi.

Çakır, “Her şeyden önce yabancı misafirlerimize Türk dental sektörünün geldiği noktayı birebir ve yerinde aktardığımız tek platform bu fuar. Daha fazla yerli üretim ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı vermek için kendimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Bu yıl bu hedefimizi bir adım ileri taşıdığımızı düşünüyorum. Gelecek yıl en az 5 bin yabancı iş insanını ağırlamak için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Yurt dışı fuarlara düzenli katılım ve kendimizi yabancı pazarlarda doğru anlatmak Türk dental sektörünün, yerli üretimin ve ihracatımızın artması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.