Yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları 2,4 milyon metrekareyi aştı

Tapu Kadastro Yabancı İşler Daire Başkanlığı'ndan edinilen verileri değerlendiren

Körfez ülkeleri yatırımcılarının Türkiye ilgisi

Körfez ülkelerinin Türkiye'de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının artış kaydettiğini söyleyen Şehirli, "Özellikle kredi faiz oranlarının son 1 yıl içinde yüksek seyretmesi, dövizdeki artışın gayrimenkul fiyatlarına yansıması yerli yatırımcının gayrimenkul yatırımına ilgisini azaltırken, yeni düzenlemeler ve TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımına olan ilgisini arttırdı. 2018 yılı ilk çeyreğinde toplam gayrimenkul yatırımı içinde Körfez ülkelerinin payı yüzölçümü bazında yüzde 23 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu oranın yüzde 35'e çıktığı görülüyor. Bu artışta döviz karşısında TL'nin değer kaybetmesi ve T.C. vatandaşlığı kazanabilmek için daha önce 1 milyon dolar olan minimum taşınmaz satın alma bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin de önemli bir etken olduğu söylenebilir" dedi.

Çin, Güney Kore ve İran ilk 10 ülke arasında

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında 2019 yılı ilk çeyreğinde gayrimenkul edinimde 2018 yılı aynı dönemine göre farklı bir sıra görüldüğünü ifade eden Şehirli, "2018 yılı aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney Kore ve İran göze çarpıyor. Çin ve Güney Kore'de işlem sayısı düşükken, yüzölçümü bazında yatırımların yüksek olduğu görülüyor" bilgisini verdi.

Yabancı yatırımcıların toplam edinim bazında 2019 ilk çeyrek dönemi ve 2018 yılı ilk çeyrek dönemleri kıyaslandığında yabancıların Türkiye'de gerçekleştirdikleri tüm gayrimenkul cinsinden satış işlemlerini değerlendiren Şehirli, "2019 yılı ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzölçümü bazında yüzde 86,1, işlem sayısında ise yüzde 91,6 artış olduğu görülüyor. Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Türkiye'de yaptıkları yatırımları incelediğimizde, 2019 ilk çeyreğinde 2018 yılı aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney Kore ve İran'ın Türkiye'yi tercih eden ilk 10 ülke arasında yer aldığını görüyoruz" dedi.

Gayrimenkul yatırımında ülkelerin sıralaması değişti

Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan ilk 10 ülkeye bakıldığında 2018 yılı ilk çeyreğinde sırasıyla Filistin'den 255 bin 129 metrekare ile 105, Almanya'dan 148 bin 278 metrekare ile 260, Suudi Arabistan‘dan 115 bin 596 metrekare ile 362, Norveç‘ten 100 bin 86 metrekare ile 67, Ürdün‘den 94 bin 700 metrekare ile 194, Irak'dan 60 bin 84 metrekare ile 909, Mısır'dan 53 bin 843 metrekare ile 184, Afganistan'dan 43 bin 239 metrekare ile 489, Rusya Federasyonu‘ndan 39 bin 849 metrekare 366 ve Katar'dan 38 bin 707 metrekare ile 122 kişinin gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdiği görülüyor.

2019 yılının aynı dönemine bakıldığında ilk 10 ülke sıralamasında değişiklik göze çarpıyor. Oranlara bakıldığında ise Suudi Arabistan'dan 336 bin 830 metrekare ile 396 kişinin, Çin'den 321 bin 711 metrekare ile 98 kişinin, Irak'tan 266 bin 603 metrekare ile 2 bin 196 kişinin, Güney Kore'den 229 bin 99 metrekare ile 13 kişinin, Mısır'dan 177 bin 62 metrekare ile 254 kişinin, Filistin'den 107 bin 855 metrekare ile 244 kişinin, Ürdün'den 105 bin 77 metrekare ile 436 kişinin, Almanya'dan 88 bin 760 metrekare ile 411 kişinin, Katar'dan 84 bin 176 metrekare ile 195 kişinin ve İran'dan ise 67 bin 401 metrekare ile bin 144 kişinin gayrimenkul alımı yaptığı belirleniyor.

Körfez ülkelerinin payı artıyor

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan Körfez ülkelerinin 2018 yılı ilk çeyreğinde 308 bin 844 metrekare büyüklüğündeki yatırımlarının 2019'un aynı döneminde 867 bin 683 metrekare'ye yükseldiği görülüyor. Toplam yabancı yatırımlarının içinde Körfez ülkelerinin durumunu değerlendiren Şehirli, 2018 yılı ilk çeyreğinde toplam yabancı yatırımı içinde payı yüzde 23 olan Körfez ülkelerinin 2019 yılının aynı dönemindeki payının yüzde 35'e yükseldiğini söylüyor. Körfez ülkeleri yatırımcılarının yaptıkları yatırımların toplam hisseye isabet eden kişi başına ortalama metrekare büyüklüğü 2018 yılı 1'inci çeyreğinde 141 metrekare iken, 2019 yılının aynı döneminde bu rakamın 194 metrekare‘ye yükseldiği belirtiliyor. Tespite göre; Körfez ülkeleri geçen senenin aynı dönemine göre daha büyük metrekarelere yatırım yapıyor.

Yatırım ağırlığında iller sıralaması da değişti

Araştırmanın yatırım tercihinde ilk 10 il sıralamasının da değiştiği görülüyor. Buna göre; alan bazında 2018 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapılan iller sırasıyla Eskişehir, Manisa, İstanbul, Antalya, Bursa, Edirne, Malatya, Muğla, Sakarya ve Ordu iken, 2019 yılının aynı döneminde ilk 10 il sıralaması İstanbul, Edirne, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Çanakkale, Eskişehir, Muğla, Sakarya ve Ankara oldu. Son 2 yılda listedeki illerin İstanbul, Edirne, Antalya, Manisa, Eskişehir, Muğla ve Sakarya haricinde değiştiği görülüyor. Geçen yıl listede olan Bursa, Malatya ve Ordu yabancılar açısından ilk tercih edilen on ildeki yerlerini Diyarbakır, Çanakkale ve Ankara'ya bırakmış bulunuyor.

Yatırım yapan ülkeler değişiyor

2018 yılı ilk çeyrek dönemi ile 2019 yılı ilk çeyrek dönemi kıyaslandığında toplam hisseye hitap eden yüzölçümü bazında en çok yatırım yapan ülkelerin hemen hemen aynı olduğunu söyleyen Şehirli, listede yer alan lider yabancı yatırımcı ülkelerin Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Mısır, Filistin ve Katar olduğunu belirtiyor.

Şehirli, listeden bu yıl Norveç, Afganistan ve Rusya Federasyonu'nun çıktığını, yerlerine Çin, Güney Kore ve İran vatandaşlarının girdiğini söyledi.

Toplam konut satışları içinde yabancılara satışlar artıyor

Konut bazında bakıldığında TÜİK tarafından açıklanan verileri de değerlendiren Şehirli, "2018 yılı ilk çeyreğinde yabancı alıcılara satılan konut adedi 5 bin 298 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu rakam yüzde 81,5 artarak 9 bin 618 oldu. Bu sayının Türkiye genelinde toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 3,75 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 1,74 düzeyindeydi" dedi.