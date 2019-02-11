Yabancıya satış 71 ilde kolaylaştı

Daha önce 58 ilde geçerli olan uygulama yapılan düzenleme ile 71 ile çıkarılmış oldu. Artık bu şehirlerde tapu işlemleri sırasında komutanlıklar ile yazışma yapılmadan işlem yapılabiliyor” dedi.

Yabancıya uyruklu gerçek kişilere taşınmaz satışında, 71 ilde Askeri yasak ve güvenlik bölgesi sorgulaması yapılmayacak.

Yabancılara satışta en önemli hususlardan birinin hızlı hizmet olduğunu dile getiren Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yapılan düzenleme ile yabancıya satış sırasında askeriye ile yazışmalar yapılmayacak ve kanuni diğer koşullara uygun ise işlem hemen başlatılacak. Daha önce 58 ilde geçerli olan uygulama yapılan düzenleme ile 71 ile çıkarılmış oldu. Yürütülen çalışmalar sonrasında, askeri güvenlik bölgesi kuşağında kalan taşınmazlar belirlendi. Artık bu şehirlerde tapu işlemleri sırasında komutanlıklar ile yazışma yapılmadan işlem yapılabiliyor” dedi.

“İzmir, Ankara'da artık listede”

Yapılan düzenleme ile 2565 sayılı kanun kapsamında sorgulama yapılmayacak iller listesinin tekrar düzenlendiğini belirten Özelmacıklı, “Bu kapsamda İzmir ve Ankara gibi önemli büyükşehirlerde Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulmadan işlem yapılabilecek. Lakin hala on ilimizde yani İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Van ve Şırnak'ta satış işlemi öncesinde komutanlık onayı gerekiyor” diye konuştu.

“Yabancı alımında tapu süresi etkili”

Özelmacıklı, “Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %78,4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 bin 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 720 konut satışı ile Bursa ve 2 bin 133 konut satışı ile Ankara izledi. Sonrasında sırasıyla Yalova, Sakarya, Trabzon, Aydın, Mersin, Samsun olarak devam ediyor. Son verilere göre ülkemizde 287.055 yabancı mülkiyet söz konusu” dedi.