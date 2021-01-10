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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

TEM Otoyolu’nda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

TEM Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 07:00 sıralarında TEM Bağlantı yolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Pınar (34) yönetimindeki 34 ZT 3867 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası yuvarlandığı alanda bulunan bir ağaca çarparak durabilen otomobil içerisindeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkışan araçtan çıkartılan Kemal Pınar sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan yaşanan kazadan kısa bir süre sonra aynı güzergahta seyir halinde olan Ayhan Toplu (45) yönetimindeki 34 GM 5797 plakalı otomobil yağış nedeniyle yol üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken otomobilde ağır hasar meydana geldi.

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