Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul'u etkisi altına alan yağışın öğle saatleri itibariyle durmasının ardından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Yağışın durmasını fırsat bilen vatandaşlar, caddeye akın etti.

İstanbul'u etkisi altına alan ve günlerdir süren yağış öğle saatleri itibariyle durdu. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte güneş açmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından hafta sonunu değerlendirmek için caddeye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamasız üçüncü Cumartesi gününde İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı.