Yağış sonrasında Bahçelievler'de binanın bodrum kat merdiveni çöktü

Bahçelievler'de yağış nedeniyle su baskını yaşanan 6 katlı binanın bodrum katı, itfaiye ekiplerinin su tahliyesi yaptığı sırada çöktü. Merdiven altında kalan itfaiye eri ile bina sakini bir kişi yaralanırken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Okumuş sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katında sağanak yağışla birlikte su baskını yaşandı. Baskın sonrasında suyun tahliye edilmesi için sokak içerisinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Su tahliyesi yapıldığı sırada bodrum katın merdiveni aniden çöktü. Çökmede biri itfaiye eri olmak üzere iki kişi yaralandı. Olayda yaralanan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bir itfaiye eri ile bir kişi merdivenin altında kaldı

Bina sakinlerinden Erkan Fırat, “Benle eniştem indik merdivenlerden bir sıkıntı yoktu. Merdivenlerin oraya yağmur suyu inmişti. Bunun için itfaiye görevlisini çağırdık. Aşağıya indikleri zaman 3 basamak merdiven yıkıldı. Sesi duydum yetiştim geldim şu camı kırdım kapıyı kırdık çıkardık Allah'ın izniyle. Herhangi bir sıkıntı yok iki sıyrık almışlardı. Bir İtfaiye eri ile bizim bir komşu merdivenin altında kalmıştı. Bina komple boşaltıldı” dedi.

“Merdivenler ıslandığı için kuyu çökme yaptı”

Bir diğer bina sakini Vedat Aydın ise, “Bu binanın kendi kuyusu vardır arada sırada taşar. Merdivenler ıslandığı için kuyu çökme yaptı. Yani binanın kendi katlarındaki merdivenler çökmedi. Öyle çok ciddi bir şey yok. Amirler de müsaade ederse evimize gideceğiz bu akşam. İki kişi yaralandı. Ambulanslar zamanında gelip götürdüler. Kuyunun ıslattığı merdivenler yani.” şeklinde konuştu.